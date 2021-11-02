У Києві вперше зафіксували 60 смертей від коронавірусу за добу

У Києві за минулу добу, 1 листопада, виявили 1 738 хворих на коронавірус. 60 людей померли. Це рекордний показник смертності від ковіду. Попередній максимум було зафіксовано 26 жовтня - 54 смерті.

Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.

"1738 підтверджених випадків захворювання на коронавірус за добу в столиці. 60 людей померли. Всього за період пандемії в Києві 6268 летальних випадків від вірусу. Підтверджених випадків захворювання на сьогодні – 261 535", - написав Кличко у фейсбуці.

Захворіли минулої доби 986 жінок віком від 18 до 96 років і 618 чоловіків віком від 18 до 90 років, а також 64 дівчинки від 20 днів до 17 років і 70 хлопчиків від 1 місяця до 17 років.

Серед тих, хто помер, - 39 жінок віком від 38 до 89 років та 21 чоловік від 49 до 93 років.

До лікарень столиці госпіталізували 211 хворих на коронавірус та 371 особу з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Одужало минулої доби 1157 людей. Загалом коронавірус подолали 230 623 мешканці столиці.

Нагадаємо, вчора в Україні зафіксували 700 пов’язаних із ковідом смертей. Попередній найвищий показник смертності був 25 жовтня. Тоді повідомляли про 734 пов’язані із коронавірусом летальні випадки. Від початку пандемії від ковіду померли 68 727 українців.

Як зазначив керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Юрій Ганиченко, "зелений" сценарій поширення коронавірусу в Україні не реалізувався, до кінця року від COVID-19 можуть померти ще 24 тисячі людей.