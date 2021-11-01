МОЗ заявило про стабілізацію ситуації в областях, які першими увійшли до "червоної" зони

Міністерство охорони здоров'я вважає, що ситуація з COVID-19 в областях, які першими увійшли до "червоної" зони, вже почала стабілізуватися.

Про це сказав міністр Віктор Ляшко на селекторній нараді в понеділок, 1 листопада, яка відбулась під головуванням прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

"Стабілізацію показників відмітили в тих регіонах, які одні з перших зайшли в «червону» зону. Зокрема це Херсонська, Запорізька й Донецька області", - сказав міністр Ляшко, доповідаючи про стан захворюваності в Україні.

За інформацією Міністерства охорони здоров’я, за минулий тиждень виявлено 152 тисячі нових випадків захворювання на COVID-19, із них 93,5% людей - невакциновані. При цьому стабілізувалася динаміка приросту нових випадків та кількості госпіталізацій. Так, за минулий тиждень до лікарні потрапило 34 тисячі осіб, з яких 93,2% — невакциновані.

Національна поліція у свою чергу повідомила, що за минулий тиждень з метою виявлення підроблення COVID-документів було проведено 20 обшуків. Задокументовано незаконну діяльність трьох лікарів, вилучено 170 міжнародних свідоцтв про вакцинацію й заблоковано два Telegram-канали, де ними торгували.

На окремому брифінгу в понеділок Ляшко сказав, що після тримісячного зростання Україна вийшла на плато госпіталізацій через COVID-19. При цьому він визнав, що захворюваність зафіксувалася на високих цифрах.

"Темпи вакцинації в Україні приносять перші позитивні результати. Шостий день поспіль рівень госпіталізацій в Україні знаходиться на плато після більш ніж тримісячного зростання", - зазначив він.

Нагадаємо, що станом на 1 листопада в "червоній" зоні знаходяться 16 регіонів України.

З 15 жовтня в "червону" зону увійшла Херсонська область, з 18 жовтня - Запорізька, Одеська, Донецька та Дніпропетровська області, з 23 жовтня - Сумська область, з 26 жовтня - Рівненська та Миколаївська області, з 30 жовтня - Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Хмельницька, Чернігівська і Львівська області, з 1 листопада - Київ.