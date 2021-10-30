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У Кличка нагадали правила користування громадським транспортом Києва на період "червоної" зони

Власники жовтих сертифікатів зможуть їздити в метро, але їм заборонено ходити в фітнес-зали і ТРЦ. 

З 1 листопада користуватися громадським транспортом Києва зможуть тільки вакциновані від ковіду хоча б однією дозою, люди зі свіжим негативним ПЛР чи антиген-тестом, а також власники документів про одужання. 

І ПЛР, і антиген-тести будуть чинними 72 години. Про це повідомив у Facebook перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Діти до 18 років зможуть їздити безперешкодно.

Фото: Facebook Микола Поворозник

"Автобуси, тролейбуси, трамваї, маршрутні таксі працюватимуть у режимі перевезення пасажирів не більше, ніж передбачено технічною характеристикою транспортного засобу", – зазначив Поворозник. 

Тільки повністю щепленим людям із "зеленим" сертифікатом або власникам негативних тестів чи документів про одужання можна буде відвідувати ТРЦ, заклади громадського харчування, хостели, спортзали, фітнес-центри, басейни, масові заходи, ЦНАПи, Управління праці та соцзахисту, управління пенсійного фонду та установи та заклади соціального захисту.

Діти і підлітки зможуть відвідувати ТРЦ тільки з протестованими, вакцинованими чи вже одужалими батьками.  

"Без COVID-сертифікату, негативного ПЛР-тесту або експрес-тесту на визначення антигену строком дії 72 години чи документу про одужання можна буде відвідувати продуктові магазини, аптеки, зоомагазини, банки тощо", – додав Поворозник.

Планова госпіталізація в лікарні Києва припиняється, екстрена – ні. Такі правила будуть діяти у Києві до покращення епідситуації.

Нагадаємо, що цього тижня мер Києва Віталій Кличко повідомив про посилення карантину на тлі зростання захворюваності та заповненості ліжок для хворих на ковід у лікарнях. Через кілька годин уряд офіційно відніс Київ до "червоної" зони. В такій же зоні відсьогодні перебуває 15 регіонів, "жовті" – тільки дві. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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