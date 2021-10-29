Статистика не дає сподіватися, що Україна залишиться у зеленій зоні для ЄС, - Радуцький

"Україна вже у червоній зона для США та Швейцарії. ЄС дав відстрочку один тиждень".

Статистика захворюваності на COVID-19 не дає підстав сподіватися, що Україна залишиться в зеленій зоні для Євросоюзу.

Як повідомляє "Інтерфакс-Україна", про це голова медичного комітету Верховної Ради Михайло Радуцький заявив у кулуарах ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера".

“Україна вже у червоній зона для США та Швейцарії. ЄС дав відстрочку один тиждень, швидше за все, ЄС віднесе нас до червоної зони. Статистика, на жаль, не дає нам сподівання, що ми залишимося у зеленій зоні", - сказав Радуцький.

"Ми чекатимемо на наступне засідання Єврокомісії", - додав він.

Європейський союз сьогодні оновив список країн "зеленої" карантинної зони, з якими рекомендується відкрити кордони. Україна поки залишається в цьому переліку, хоча вже не відповідає нормам, встановленим європейським законодавством про безперешкодний в'їзд.

18 жовтня ЗМІ анонсували виключення України зі списку країн "зеленої зони" через погіршення ситуації з коронавірусом.