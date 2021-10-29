МОЗ відзвітувало про 17 млн щеплень від ковіду

Міністерство охорони здоров’я знову повідомляє про рекорд. Від початку вакцинальної кампанії в Україні зроблено понад 17 млн протиковідних щеплень.

За даними пресслужби МОЗ, за добу 28 жовтня в Україні проти COVID-19 вакциновано 289 241 людину. Одну дозу отримали 214 103 людини, повністю імунізовані - 75 138 людей.

Щеплення проводилося 1 103 мобільними бригадами з імунізації, 3 189 пунктами щеплення та 408 центрами вакцинації населення.

Понад 127 тис. українців отримали щеплення вакциною від Pfizer/BioNTech, понад 100 тис. - препаратом CoronaVac. Ще більш ніж 60 тис. осіб вакцинувалися препаратом від AstraZeneca.

Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 9 790 280 людей, з них одну дозу отримали 9 790 278 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози 7 292 521 людини. Загалом проведено 17 082 799 щеплень.

Нагадаємо, МОЗ затвердило перелік протипоказань для вакцинації від СOVID-19. Довідки про протипоказання для щеплення почнуть видавати на початку листопада.

Наявність офіційної довідки дасть змогу продовжувати роботу, зокрема чиновникам та освітянам.

Дані про пацієнтів, яким насправді протипоказана вакцинація, вноситимуться до електронної системи охорони здоров’я – українці зможуть згенерувати документ у застосунку "Дія".