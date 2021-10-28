Доступно про делікатне, або Як полегшити стан при гострому геморої

У суспільстві вільно говорять про простудні захворювання, онкологію, патології ШКТ та багато інших порушень з боку здоров'я, але тільки не про геморой. Нерідко людина з такою проблемою навіть соромиться звернутися до фахівця. Попадає на прийом до лікаря, коли патологія завдає жахливого дискомфорту і потребує лікування в стаціонарі. Так, про геморой не обов'язково говорити, але його не можна ігнорувати. Самолікування неприпустимо, оскільки стан і самопочуття стабільно погіршуватимуться.

Важливо: складанням програми лікування має займатися виключно лікар.

Проблема, яка завжди відчутна

Геморой буває гострим та хронічним. Перший завдає значно більше дискомфорту, при другому людина відчуває неприємні відчуття лише у періоди загострення, коли збільшуються та випадають гемороїдальні вузли.

Симптоми гострої форми захворювання:

• біль та свербіж у задньому проході;

• подразнення шкіри в ділянці ануса;

• кров під час та після дефекації;

• формування гемороїдальних вузлів.

У більшості випадків напередодні захворювання людина має проблеми з випорожненням, її часто турбують запори. З появою перших ознак геморою варто звертатися до фахівців. В іншому випадку не уникнути ускладнень.

Що входить до програми лікування

Не завжди є можливість у день виникнення проблеми звернутися до лікаря. У таких ситуаціях варто записатися до фахівця на конкретну дату та зручний час, а до прийому вести максимально спокійний спосіб життя (не перенапружуватись, мінімізувати фізичні навантаження).

Для зняття симптоматики гострого геморою лікар може призначити свічки та креми з анестетиками, а для зупинення прогресування захворювання – препарати комплексного впливу, наприклад, «Детралекс».

Знеболюючі засоби завдають місцево, саме вони й полегшують стан. Якщо є відповідна рекомендація лікаря, можна купити в аптеке Детралекс. Є таблетки по 500 та 1 000 мг. Дозування у кожному окремому випадку визначає лікар.

Будь-які лікарські засоби потрібно приймати тільки за показаннями та за рекомендацією лікаря. Призначені препарати можна замовити на сайті «Аптеки 9-1-1» з доставкою додому або до найближчого поштового відділення.

Гігієна - це важливо

При гострому геморої або загостренні хронічного захворювання фахівці рекомендують ретельніше доглядати за собою. Під час дефекації, щоб уникнути ускладнень і болю, не варто напружуватися. Після туалету важливо прийняти душ. Виходячи з дому, при собі краще мати вологий туалетний папір чи серветки. Якщо пропускати гігієнічні процедури, ризики потрапляння інфекції в уражену зону будуть великі.

Перша допомога у домашніх умовах

Полегшити стан при гострому болю можна за допомогою теплої ванни. Температура води не повинна перевищувати 40 °C. Час у теплій ванні дозволить розслабитися і тимчасово забути про біль. Рекомендована тривалість процедури – 10-15 хвилин, оптимальна кількість разів на добу – 3-4.

Що робити при випаданні гемороїдального вузла? Звісно, звернутися до фахівця, а перед цим можна полегшити стан за допомогою холодного компресу. Він зменшує дискомфорт та знімає запалення. Аналогічно слід чинити з появою кровотеч. Хворому важливо зберігати повний спокій. При рясних виділеннях слід негайно набирати номер екстреної служби 103.