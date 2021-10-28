З 30 жовтня в "червону" зону переходять ще сім областей, – Чернишов
З 30 жовтня в "червону" зону переходять ще сім областей, – Чернишов
​Бій дронів: як розвивається суперництво України та РФ у створенні безпілотної авіації
​Бій дронів: як розвивається суперництво України та РФ у створенні безпілотної авіації
Ірина Верещук може очолити Мінреінтеграції, – джерела
Ірина Верещук може очолити Мінреінтеграції, – джерела
Німеччина розкритикувала застосування Bayraktar на Донбасі, Україна дала різку відповідь
Німеччина розкритикувала застосування Bayraktar на Донбасі, Україна дала різку відповідь
У Харкові водій Infiniti на шаленій швидкості зніс авто, загинула одна людина: відео
У Харкові водій Infiniti на шаленій швидкості зніс авто, загинула одна людина: відео
У Сумах вбили представника "Правого сектору" Олександра Іваніну
У Сумах вбили представника "Правого сектору" Олександра Іваніну
Люди з протипоказаннями до щеплення проти ковіду зможуть отримати довідку з 8 листопада, - Ляшко
Люди з протипоказаннями до щеплення проти ковіду зможуть отримати довідку з 8 листопада, - Ляшко
У Туреччині застосування ЗСУ безпілотників Bayraktar на Донбасі назвали "великим шоком для Путіна"
У Туреччині застосування ЗСУ безпілотників Bayraktar на Донбасі назвали "великим шоком для Путіна"
Житомирська, Луганська, Львівська, Хмельницька і Чернігівська області перейдуть в "червону" зону
Житомирська, Луганська, Львівська, Хмельницька і Чернігівська області перейдуть в "червону" зону
ГоловнаСуспільствоЗдоров'я

Київ посилює карантин і просить уряд ввести "червону" зону

Їздити громадським транспортом зможуть тількі ті пасажири, які мають сертифікат чи свіжий негативний ПЛР-тест. 

Київ посилює карантин і просить уряд ввести "червону" зону
Фото: kyivcity.gov.ua

Київ посилює карантинні обмеження з 1 листопада і просить державну комісію ТЕБ та НС віднести місто до "червоної" зони. Про це на брифінгу повідомив міський голова Віталій Кличко.

Тільки з негативним ПЛР-тестом (дійсним 72 години) або сертифікатом про вакцинацію можна:

  • відвідувати заклади харчування
  • готелі
  • спортзали
  • фітнес-центри
  • ЦНАП, управління праці та соцзахисту, управління пенсійного фонду
  • проводити масові заходи
  • ходити в ТРЦ

Весь персонал теж має бути вакциновано або протестовано.

Діти зможуть ходити до ТРЦ тільки в супроводі дорослих з ПЛР-тестом чи сертифікатом. 

Столичні школярі в школи з понеділка не повертаються. Навчальний процес після канікул відновиться з 1 листопада тільки дистанційно, це стосується всіх учнів з 1 по 11 клас. Такий режим діятиме до поліпшення ситуації з захворюваністю.

Садочки працюють за правилами "червоної" зони – персонал має бути щеплений повністю.

Громадський транспорт можна використовувати пасажирам винятково із сертифікатом про вакцинацію або негативним ПЛР-тестом. Перевіряти їх будуть не на вході, а вибірково групами правоохоронців. 

"Повідомлення моє не дуже втішне. Ситуація з розповсюдженням погіршується. Протягом тижня – близько 1000 хворих щодоби, понад 30-50 смертей. Серед померлих немало людей молодих, навіть однорічна дитина. Збільшується кількість госпіталізованих", – зазначив мер.

Нагадаємо, що з 30 жовтня в "червону" зону переходять ще сім областей. Загальна кількість регіонів із найжорсткішими обмеженнями складе 15. Поки що це Херсонська область, Запорізька, Одеська, Донецька та Дніпропетровська області, Сумська область, Рівненська та Миколаївська області. З 30 числа – Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Хмельницька, Чернігівська і Львівська області. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , ,
Читайте також