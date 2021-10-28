Київ посилює карантин і просить уряд ввести "червону" зону

Їздити громадським транспортом зможуть тількі ті пасажири, які мають сертифікат чи свіжий негативний ПЛР-тест.

Київ посилює карантинні обмеження з 1 листопада і просить державну комісію ТЕБ та НС віднести місто до "червоної" зони. Про це на брифінгу повідомив міський голова Віталій Кличко.

Тільки з негативним ПЛР-тестом (дійсним 72 години) або сертифікатом про вакцинацію можна:

відвідувати заклади харчування

готелі

спортзали

фітнес-центри

ЦНАП, управління праці та соцзахисту, управління пенсійного фонду

проводити масові заходи

ходити в ТРЦ

Весь персонал теж має бути вакциновано або протестовано.

Діти зможуть ходити до ТРЦ тільки в супроводі дорослих з ПЛР-тестом чи сертифікатом.

Столичні школярі в школи з понеділка не повертаються. Навчальний процес після канікул відновиться з 1 листопада тільки дистанційно, це стосується всіх учнів з 1 по 11 клас. Такий режим діятиме до поліпшення ситуації з захворюваністю.

Садочки працюють за правилами "червоної" зони – персонал має бути щеплений повністю.

Громадський транспорт можна використовувати пасажирам винятково із сертифікатом про вакцинацію або негативним ПЛР-тестом. Перевіряти їх будуть не на вході, а вибірково групами правоохоронців.

"Повідомлення моє не дуже втішне. Ситуація з розповсюдженням погіршується. Протягом тижня – близько 1000 хворих щодоби, понад 30-50 смертей. Серед померлих немало людей молодих, навіть однорічна дитина. Збільшується кількість госпіталізованих", – зазначив мер.

Нагадаємо, що з 30 жовтня в "червону" зону переходять ще сім областей. Загальна кількість регіонів із найжорсткішими обмеженнями складе 15. Поки що це Херсонська область, Запорізька, Одеська, Донецька та Дніпропетровська області, Сумська область, Рівненська та Миколаївська області. З 30 числа – Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Хмельницька, Чернігівська і Львівська області.