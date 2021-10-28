СБУ зацікавилась одночасною зупинкою двох основних виробників кисню в Україні, - Радуцький

Депутат не виключає, що може йтися про диверсію.

Голова медичного комітету Верховної Ради Михайло Радуцький повідомив, що Служба безпеки України зацікавилась одночасною зупинкою двох основних виробників медичного кисню в розпал пандемії. За його словами, мова може йти про диверсію.

Про це він сказав у ефірі "України 24" ввечері 27 жовтня.

"СБУ і силові структури почали займатися цим питанням, бо є підозри, що це може бути так само диверсія, бо чомусь саме на прогнозований пік епідемії два найпотужніших кисневих заводи стали на технічну профілактику. На прохання уряду перенести технічну профілактику там відповіли, що це неможливо. Заводи поки стоять, але вже 2 листопада вони виходять із профілактики... На жаль, це приватні заводи - в країні всі кисневі заводи є приватними", - заявив він.

Водночас міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко на брифінгу в четвер, 28 жовтня, сказав, що один із цих заводів уже завершив регламентні роботи і починає відпускати кисень з сьогоднішнього дня.

За даними міністра, станом на кінець жовтня виготовленням кисню для лікарень загалом займаються 35 виробників. Він запевнив, що в окремих лікарнях і регіонах України спостерігається підвищений попит на кисень, але він є контрольованим.

Нагадаємо, що 21 жовтня головний санітарний лікар Ігор Кузін заявив, що два основних виробника кисню разом зупинилися на регламентні роботи. Тому МОЗ був змушений в екстреному режимі розпочати пошук альтернативних джерел постачання кисню.