​Вакцина не впливає на ДНК і не викликає безпліддя, досить вірити фейкам, - Кузін

"Вакцини, що застосовують в Україні, добре вивчені і не викликають тих "ефектів", якими лякають людей".

Вакцинація проти коронавірусу може зберегти життя людей похилого віку, однак фейки часто відлякують українців, і вони не хочуть щепитися.

Про це розповів головний санітарний лікар України Ігор Кузін на телеканалі "Україна 24".

"Я хотів би почати з того, що зараз 8 з 10 людей, які вмирають, це - люди похилого віку. І я б закликав кожного захистити своїх рідних та близьких, спонукати їх до вакцинації, спонукати провести вакцинацію, тому що це дійсно невідворотні втрати, втрати які неможливо буде ніколи повернути", - сказав він.

Кузін наголосив, що вакцини, які застосовують в Україні, були добре вивчені і не викликають тих "ефектів", якими людей лякають у мережі.

"Друга ключова теза для мене саме і те, що вакцини є ефективними, і про це є доказова медицина, про це є дослідження. Тому не довіряйте фейкам, чи якимось групам, які прочитали про якісь віртуальні речі, - що вакцина викликає або безпліддя, або впливає на вашу ДНК", - сказав Кузін.

Також головний санлікар наголосив, що фальшивий сертифікат вакцинації не врятує життя. Кузін закликав громадян, які купили підроблені "паспорти вакцинації" повідомити про це і щепитися справжньою вакциною.

"Якщо ви маєте підроблений сертифікат і скористалися ним, придбали його, - зверніться до пункту щеплення та отримайте справжню вакцину і справжній повний курс щеплень. Треба буде розповісти, що ви його купили, відповідно буде викликано Національну поліцію, зберуться докази, але людина отримає захист, а це - найцінніше", - сказав він.

Кузін також нагадав, що протиепідемічні заходи як носіння масок та дистанція між людьми не повинні ігноруватися в жодному разі.

Раніше Кузін розповів, що більшість медичних станів не є протипоказанням для вакцинації від коронавірусу. За його словами, загальні протипокази до кожної вакцини зазначені в інструкції, а вирішувати, є протипокази для вакцинації чи ні, повинен сімейний лікар. Люди з протипоказаннями до щеплення зможуть отримати відповідну довідку.

Нагадаємо, в березні МОЗ назвало і спростувало найпопулярніші фейки про COVID-вакцинацію, а також нагадало, що правдиву й вичерпну інформацію про вакцини можуть надати тільки медики.

Одним з найпопулярніших фейків про ковід є те, що пандемію нібито влаштував мультимільярдер і засновник компанії Microsoft Білл Гейтс, щоб продавати вакцину під виглядом імплантування в тіло мікрочипів. Поширенню чуток сприяло й те, що фонд Білла й Мелінди Гейтсів виділив $300 млн на розробку вакцини від COVID-19 і боротьбу з наслідками COVID-19. Коментуючи такі повідомлення, Гейтс зазначив, що його турбує "існування всіх цих божевільних ідей". Він назвав чутки про "чипізацію" незрозумілими і дивними.

У травні минулого року Молдовська церква виступила проти вакцинації від коронавірусу через "небезпеку чипування".

За опитуванням групи "Рейтинг", більше половини українців станом на січень не хотіли вакцинуватися від коронавірусної хвороби, навіть безкоштовно.

На початку жовтня Кабмін за дорученням президента виділив 25 млн грн на інформкампанію щодо вакцинації від COVID-19. "Всіма ресурсами, наявними способами та джерелами маємо донести до різних верств населення, наскільки важливим є захист від COVID-19. Люди, які роблять щеплення, не лише захищають себе від важкого перебігу в разі захворювання – вони захищають оточення, зокрема членів своєї родини", – заявив тоді Володимир Зеленський.