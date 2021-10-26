Ілон Маск одним словом обвалив курс однієї з найпопулярніших криптовалют
Ілон Маск одним словом обвалив курс однієї з найпопулярніших криптовалют
Нардеп Тищенко розповів, як купує на Бессарабці "гречку по 12 гривень, а сало по 50"
Нардеп Тищенко розповів, як купує на Бессарабці "гречку по 12 гривень, а сало по 50"
РНБО оприлюднила список українських Telegram-каналів, що просувають проросійські наративи
РНБО оприлюднила список українських Telegram-каналів, що просувають проросійські наративи
Викрадену у Львові дев’ятимісячну дівчинку знайшли в селі біля Кам’янця-Подільського
Викрадену у Львові дев’ятимісячну дівчинку знайшли в селі біля Кам’янця-Подільського
Зеленський погодив кандидатуру нового міністра оборони, - Бутусов
Зеленський погодив кандидатуру нового міністра оборони, - Бутусов
Геннадій Москаль у суді розповів про події 18 лютого: “Керував штурмом Будинку профспілок начальник СБУ в Київській області”
Геннадій Москаль у суді розповів про події 18 лютого: “Керував штурмом Будинку профспілок начальник СБУ в Київській області”
Кабмін визначив дату, коли невакцинованих почнуть відстороняти від роботи
Кабмін визначив дату, коли невакцинованих почнуть відстороняти від роботи
Міська рада Сміли відмовилась розглянути можливість перейменування вулиці "єдинороски" Терешкової на честь загиблих у війні
Міська рада Сміли відмовилась розглянути можливість перейменування вулиці "єдинороски" Терешкової на честь загиблих у війні
Ігор Терехов: «Ще до замаху ми сиділи втрьох: я, Кернес і Димент. Раптом Гена сказав: «Ну що, будемо з Ігоря мера робити?»
Ігор Терехов: «Ще до замаху ми сиділи втрьох: я, Кернес і Димент. Раптом Гена сказав: «Ну що, будемо з Ігоря мера робити?»
ГоловнаСуспільствоЗдоров'я

Люди з протипоказаннями до щеплення проти ковіду зможуть отримати довідку з 8 листопада, - Ляшко

"Якщо ви перенесли хворобу і не маєте гострих симптомів, можете одразу йти і робити щеплення".

Люди з протипоказаннями до щеплення проти ковіду зможуть отримати довідку з 8 листопада, - Ляшко
Фото: Lb.ua

З 8 листопада українці, які мають протипоказання до щеплення проти коронавірусу, зможуть отримати відповідну довідку і уникнути карантинних обмежень у "червоних" зонах чи під час подорожей Україною.

Про це розповів міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко в інтерв’ю "Українській правді".

"Зараз законодавство передбачає довідку для тих, у кого є протипоказання… ЇЇ будуть видавати з 8 листопада. У нас там є зірочка, де написано, що за обґрунтованих причин людині видається інший документ", - сказав він.

Чи зможуть люди "підтягувати" довідку в додаток "Дія", поки не відомо.

"Щодо "Дії" поки що не скажу. У "Дії" можна буде підтягувати сертифікат про вакцинацію, довідку про перенесену хворобу і ПЛР-тест. Про вакцинацію - вже працює, про ПЛР-тест і перенесену хворобу – на підході", - зазначив голова МОЗ.

Ляшко також розповів, що на сьогодні є загальні протипоказання (до вакцинації, - ред.), які зазначені в наказі, і є протипоказання, які записані в інструкції виробника.

"Але в нас частенько звідкись з’являється ще низка міфічних протипоказань. Найпоширеніший: люди чомусь думають, що перенесений ковід є протипоказанням до вакцинації, й починають відтерміновувати її на 6-8 місяців... А я хочу сказати, що є доказова медицина і треба її слухати. Немає якихось прописаних норм, коли можна вакцинуватись після перенесеного ковіду. Тому і використовується загальний підхід. Якщо ви перенесли хворобу, не маєте гострих симптомів, у вас відновився організм, можете одразу йти і робити щеплення. Не треба нічого нікуди відтягувати. Бо за той час, поки ви чекаєте – міфічних 6 чи 9 місяців – шанс померти в 11 разів більший, ніж у вакцинованих. Це показує статистика", - наголосив міністр охорони здоров'я.

Нагадаємо, головний санітарний лікар Ігор Кузін раніше розповів, що більшість медичних станів не є протипоказанням для вакцинації від коронавірусу. За його словами, загальні протипокази до кожної вакцини зазначені в інструкції, а вирішувати, є протипокази для вакцинації чи ні, повинен сімейний лікар.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також