Люди з протипоказаннями до щеплення проти ковіду зможуть отримати довідку з 8 листопада, - Ляшко

"Якщо ви перенесли хворобу і не маєте гострих симптомів, можете одразу йти і робити щеплення".

З 8 листопада українці, які мають протипоказання до щеплення проти коронавірусу, зможуть отримати відповідну довідку і уникнути карантинних обмежень у "червоних" зонах чи під час подорожей Україною.

Про це розповів міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко в інтерв’ю "Українській правді".

"Зараз законодавство передбачає довідку для тих, у кого є протипоказання… ЇЇ будуть видавати з 8 листопада. У нас там є зірочка, де написано, що за обґрунтованих причин людині видається інший документ", - сказав він.

Чи зможуть люди "підтягувати" довідку в додаток "Дія", поки не відомо.

"Щодо "Дії" поки що не скажу. У "Дії" можна буде підтягувати сертифікат про вакцинацію, довідку про перенесену хворобу і ПЛР-тест. Про вакцинацію - вже працює, про ПЛР-тест і перенесену хворобу – на підході", - зазначив голова МОЗ.

Ляшко також розповів, що на сьогодні є загальні протипоказання (до вакцинації, - ред.), які зазначені в наказі, і є протипоказання, які записані в інструкції виробника.

"Але в нас частенько звідкись з’являється ще низка міфічних протипоказань. Найпоширеніший: люди чомусь думають, що перенесений ковід є протипоказанням до вакцинації, й починають відтерміновувати її на 6-8 місяців... А я хочу сказати, що є доказова медицина і треба її слухати. Немає якихось прописаних норм, коли можна вакцинуватись після перенесеного ковіду. Тому і використовується загальний підхід. Якщо ви перенесли хворобу, не маєте гострих симптомів, у вас відновився організм, можете одразу йти і робити щеплення. Не треба нічого нікуди відтягувати. Бо за той час, поки ви чекаєте – міфічних 6 чи 9 місяців – шанс померти в 11 разів більший, ніж у вакцинованих. Це показує статистика", - наголосив міністр охорони здоров'я.

Нагадаємо, головний санітарний лікар Ігор Кузін раніше розповів, що більшість медичних станів не є протипоказанням для вакцинації від коронавірусу. За його словами, загальні протипокази до кожної вакцини зазначені в інструкції, а вирішувати, є протипокази для вакцинації чи ні, повинен сімейний лікар.