На Буковині посилюють карантинні обмеження з 24 жовтня

Відвідувати громадські заклади, розважальні заходи можна буде лише за наявності сертифікату про вакцинацію або документу, що свідчить про одужання від COVID-19.

Чернівецька обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішила посилити карантинні обмеження на території області. З 24 жовтня потрапити до громадських закладів можна буде тільки при наявності сертифіката про вакцинацію або ПЛР-тесту.

Про це повідомляє пресслужба Чернівецької ОДА.

"Ми за крок до "червоної зони". З кожним днем на Буковині показник захворюваності на коронавірус зростає. Уникнути повного локдауну ми можемо, лише посиливши карантинні заходи", – сказав голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук.

Так, відвідувати заклади громадського харчування, спортивні, культурні, розважальні та інші установи можна буде лише за наявності сертифіката про вакцинацію або документу, що свідчить про одужання від COVID-19. Підходить також ПЛР-тест чи експрес-тест, який чинний 72 години.

Такі обмеження стосуються й громадського транспорту, нерегулярних та регулярних перевезень в області.

Крім осіб, які мають один із перелічених вище документів, відвідувати установи спортивного профілю можуть лише спортсмени національних збірних команд України та їхні тренери за умови дотримання санітарних норм.

Заборонено проведення культурних масових заходів, крім роботи автоконцертів, автокінотеатрів тощо. Не можна перебувати у громадських місцях без засобів захисту.

Відповідні рекомендації вступають в дію завтра, 24 жовтня. Їх дотримання перевірятимуть спеціальні групи.

Нагадаємо, з вівторка, 26 жовтня у Рівненській та Миколаївській областях буде встановлено “червоний” рівень епідемічної небезпеки поширення коронавірусу.