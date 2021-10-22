Київ вирішив закрити школи на два тижні з 23 жовтня
Київ вирішив закрити школи на два тижні з 23 жовтня
Київ визначив умови карантину, які почнуть діяти після переходу міста в "червону" зону
Київ визначив умови карантину, які почнуть діяти після переходу міста в "червону" зону
Кличко попередив про перехід Києва в "червону" зону
Кличко попередив про перехід Києва в "червону" зону
Під Радою мітингувальники запалалили димові шашки і намагалися перекрити рух
Під Радою мітингувальники запалалили димові шашки і намагалися перекрити рух
Актор Алек Болдуїн на зйомках фільму з реквізитної зброї застрелив операторку та поранив режисера
Актор Алек Болдуїн на зйомках фільму з реквізитної зброї застрелив операторку та поранив режисера
Екснардепку Савченко з сестрою піймали на використанні підробленого COVID-сертифіката
Екснардепку Савченко з сестрою піймали на використанні підробленого COVID-сертифіката
Віктор Пинзеник: «Нинішній парламент не менш лівий, ніж був тридцять років тому»
Віктор Пинзеник: «Нинішній парламент не менш лівий, ніж був тридцять років тому»
Введення "касових апаратів" для всього малого та середнього бізнесу призведе до значного здорожчення товарів та послуг, – Продан
Введення "касових апаратів" для всього малого та середнього бізнесу призведе до значного здорожчення товарів та послуг, – Продан
Путін назвав військову присутність НАТО в Україні загрозою для Росії
Путін назвав військову присутність НАТО в Україні загрозою для Росії
ГоловнаСуспільствоЗдоров'я

У перший день дії нових правил 175 пасажирів не пустили в поїзди через відсутність документів

Для врегулювання ситуацій до поїздів 25 разів викликалися представники Національної поліції

У перший день дії нових правил 175 пасажирів не пустили в поїзди через відсутність документів
Фото: Олександр Рудоманов

За першу добу дії нових правил проїзду до поїздів не допущено 175 пасажирів через відсутність ковід-сертифікатів або тестів.

Про це повідомляє пресслужба “Укрзалізниці”.

“Станом на 09:00 22 жовтня 2021 року через відсутність належних документів не допущено до поїздів 175 пасажирів. Для врегулювання ситуацій до поїздів 25 разів викликалися представники Національної поліції”, - йдеться у повідомленні.

Вчора в Україні набрали чинності нові карантинні обмеження щодо пасажирських перевезень. В “Укрзалізниці” нагадали, що тепер крім квитка на поїзд та документа, що посвідчує особу, пасажири повинні мати із собою:

  • документ про отримання хоча б однієї дози вакцини проти COVID-19;
  • або документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації (міжнародний, внутрішній або іноземний сертифікат про вакцинацію проти COVID-19 (сертифікат про вакцинацію може бути або паперовий, або згенерований у застосунку «Дія»);
  • або негативний результат ПЛР-тесту або експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2, який чинний 72 години (станом на час посадки у поїзд).

У разі відсутності цих документів пасажири можуть зробити експрес-тести на COVID-19 на 10 залізничних вокзалах: Київ, Львів, Харків, Одеса, Дніпро, Запоріжжя, Мукачево, Кривий Ріг, Вінниця та Полтава (станція Полтава-Київська). У разі негативного тесту пасажири зможуть здійснити посадку до поїзда. Вартість такого тестування для осіб, які мають квиток на поїзд, — 350 грн. Відучора тут було зроблено більше 1500 тестів, з яких 30 виявилися позитивними.

Нагадаємо, 11 жовтня Кабінет Міністрів посилив правила для пасажирських перевезень у регіонах, де встановили "жовтий", "помаранчевий " або "червоний" рівень епіднебезпеки. Як у водіїв, так і у пасажирів вимагатимуть наявність документів, які б підтверджували їхню COVID-безпечність.

21 жовтня, нові правила міжрегіональних перевезень набули чинності. Також на вокзалах почали відкривати пункти вакцинації і тестування на COVID-19

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також