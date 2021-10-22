У перший день дії нових правил 175 пасажирів не пустили в поїзди через відсутність документів

За першу добу дії нових правил проїзду до поїздів не допущено 175 пасажирів через відсутність ковід-сертифікатів або тестів.

Про це повідомляє пресслужба “Укрзалізниці”.

“Станом на 09:00 22 жовтня 2021 року через відсутність належних документів не допущено до поїздів 175 пасажирів. Для врегулювання ситуацій до поїздів 25 разів викликалися представники Національної поліції”, - йдеться у повідомленні.

Вчора в Україні набрали чинності нові карантинні обмеження щодо пасажирських перевезень. В “Укрзалізниці” нагадали, що тепер крім квитка на поїзд та документа, що посвідчує особу, пасажири повинні мати із собою:

документ про отримання хоча б однієї дози вакцини проти COVID-19;

або документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації (міжнародний, внутрішній або іноземний сертифікат про вакцинацію проти COVID-19 (сертифікат про вакцинацію може бути або паперовий, або згенерований у застосунку «Дія»);

або негативний результат ПЛР-тесту або експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2, який чинний 72 години (станом на час посадки у поїзд).

У разі відсутності цих документів пасажири можуть зробити експрес-тести на COVID-19 на 10 залізничних вокзалах: Київ, Львів, Харків, Одеса, Дніпро, Запоріжжя, Мукачево, Кривий Ріг, Вінниця та Полтава (станція Полтава-Київська). У разі негативного тесту пасажири зможуть здійснити посадку до поїзда. Вартість такого тестування для осіб, які мають квиток на поїзд, — 350 грн. Відучора тут було зроблено більше 1500 тестів, з яких 30 виявилися позитивними.

Нагадаємо, 11 жовтня Кабінет Міністрів посилив правила для пасажирських перевезень у регіонах, де встановили "жовтий", "помаранчевий " або "червоний" рівень епіднебезпеки. Як у водіїв, так і у пасажирів вимагатимуть наявність документів, які б підтверджували їхню COVID-безпечність.

21 жовтня, нові правила міжрегіональних перевезень набули чинності. Також на вокзалах почали відкривати пункти вакцинації і тестування на COVID-19.