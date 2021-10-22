Центри вакцинації від COVID-19 працюють уже на 10 залізничних вокзалах

За першу добу дії нових правил міжміських перевезень у поїзди не допустили 175 людей.

Ще на трьох залізничних вокзалах сьогодні відкрилися центри вакцинації проти COVID-19. Таким чином, безкоштовно щепитися можна вже на 10 вокзалах.

Як повідомляє пресслужба АТ "Укрзалізниця", центри вакцинації 22 жовтня відкрили на вокзалах у Рівному, Хмельницькому та Ужгороді. З 23 жовтня планується розгорнути пункт щеплення ще й на вокзалі в Івано-Франківську.

Як повідомляли, 21 жовтня - першого дня запровадження нових правил безпечних перевезень - такі пункти відкрилися на семи вокзалах: Київ (2 пункти), Львів, Харків, Одеса, Дніпро, Ніжин та Коростень.

Також на десяти залізничних вокзалах цілодобово працюють пункти експрес-тестування на COVID-19: Київ, Львів, Харків, Одеса, Дніпро, Запоріжжя, Мукачево, Кривий Ріг, Вінниця та Полтава (станція Полтава-Київська). Тут невакциновані пасажири можуть зробити експрестест та отримати довідку, що в разі негативного результату буде підставою для посадки в поїзд. Ця послуга для пасажирів, які мають квиток на поїзд, коштує 350 грн.

За даними "Укрзалізниці", за першу добу дії нових правил міжміських перевезень до поїздів не допустили 175 людей, які не мали документів на підтвердження COVID-безпечності.

Для врегулювання ситуацій до поїздів 25 разів викликалися представники Національної поліції.

Нагадаємо, від учора набули чинності нові правила міжрегіональних перевезень. Згідно з ними, крім квитка на поїзд та документа, що посвідчує особу, пасажири повинні мати із собою:

документ про отримання хоча б однієї дози вакцини проти COVID-19;

або документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації (міжнародний, внутрішній або іноземний сертифікат про вакцинацію проти COVID-19 (сертифікат про вакцинацію може бути або паперовий, або згенерований у застосунку "Дія");

або негативний результат ПЛР-тесту або експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2, який чинний 72 години (станом на час посадки у поїзд).

Такі ж вимоги стосуються пасажирів міжобласних автобусних маршрутів.