До кримінальне угруповання входило майже 50 осіб.

Служба безпеки України знешкодила у Сумській області потужне злочинне угруповання, яке координувалося іноземним кланом “злодіїв в законі”.

До кримінальне угруповання входило майже 50 осіб.

Встановлено, що зловмисників координували “злодії в законі” так званого Сухумо-кутаїського клану, зокрема з території Росії.

“Учасники угруповання намагалися поширити злочинний вплив на жителів декількох регіонів України. Щоб реалізувати це, вони створили розгалужену мережу своїх “осередків””, – йдеться у повідомленні.

Зловмисники залякували громадян, тероризували підприємців і “вибивали” з них гроші. До потерпілих кримінальники застосовували психологічний тиск, насильство та погрози фізичної розправи.

Одержані суми лідери угруповання направляли на поповнення злодійської “каси”.

Крім того, зловмисники використовували одержані “прибутки” для підтримки засуджених поплічників у місцях позбавлення волі, а також поширення там злочинного впливу.

Під час слідчих дій за місцями перебування учасників групи, правоохоронці виявили засоби зв’язку, комп’ютерну техніку та банківські картки із доказами протиправної діяльності, відмички і “боргові” розписки потерпілих, з яких зловмисники вимагали гроші.

За матеріалами СБУ, трьом організаторам угруповання повідомлено про підозру у вчиненні злочинів за ч. 2 ст. 189 (вимагання), ч. 2 ст. 255-1 (встановлення або поширення злочинного впливу) і ч. 2 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності інших учасників протиправної діяльності.

“Заходи із викриття правопорушень проводили співробітники Управління СБУ в Сумській області спільно зі слідчими обласного управління Національної поліції та оперативним блоком Державної установи “Сумська виправна колонія № 116” за процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури”, – додали у СБУ.

Нагадаємо, Україна 14 травня РНБО запровадила санкції проти 557 "злодіїв в законі" та 111 кримінальних авторитетів-іноземців.

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов заявив, що до санкційних списків помилково внесли 108 осіб. Проте згодом Данілов пояснив, що це не так і до списку внесли 108 осіб не помилково, а з помилками у даних.