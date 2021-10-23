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На місці будівництва Київської кільцевої дороги виявили стоянки людей часів палеоліту

Наразі археологам вдалося віднайти кілька виробів з кременю.

Крем’яні знаряддя праці, виявлені під час розкопок на Київщині
Фото: НАН України
Крем’яні знаряддя праці, виявлені під час розкопок на Київщині

Під Києвом, на місці будівництва великої кільцевої автодороги археологи виявили три стоянки давніх людей, яким понад 10 тисяч років. 

Про це повідомляє НАН України.

Зазначається, що знахідки виявили на ділянці від автомобільної дороги Київ – Ковель – Ягодин (М-07) до автомобільної дороги Київ – Чоп (М-06).

"Стоянки датуються фінальним палеолітом – періодом великих змін на території не лише сучасної України, але й Європи. У цей час, після відступу льодовиків, починається заселення широких теренів від Англії до Верхнього Дніпра. Тут оселяються племена первісних мисливців, що вели динамічний спосіб життя, виживаючи завдяки полюванню, й облаштовували тимчасові стоянки на шляхах міграції тварин, зокрема, оленів, биків, кабанів", - йдеться у повідомленні.

Наразі археологам вдалося віднайти кілька виробів з кременю. Однак, як зазначається, уже незабаром археологи сподіваються на вагоміші знахідки. Докладно дослідити старожитності вдасться до будівництва ВКАД. Під час обстеження лише першої ділянки археологи виявили та нанесли на карти 15 нових об’єктів археології.

Нагадаємо, у квітні на Тернопільщині випадково знайшли древній саркофаг, вік якого становить не менш ніж 5 тисяч років. У розкопаній у полі кам’яній гробниці археологи виявили три людські скелети і 11 амфор.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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