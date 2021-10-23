В Україні протягом двох днів кількість пожеж в екосистемах збільшилась майже втричі

Загалом з початку року в екосистемах країни зафіксовано більше 24 тис. пожеж.

Протягом двох днів кількість пожеж в екосистемах збільшилась майже втричі: за минулу добу в Україні зафіксовано 403 загоряння.

Про це повідомили у ДСНС.

Найбільше пожеж зафіксовано в Київській – 83, Дніпропетровській – 59, Запорізькій – 48 областях.

Загалом з початку року в екосистемах країни зафіксовано більше 24 тис. пожеж на площі близько 20 тис. га.

“Зараз в Україні оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки: рятувальники закликають громадян не випалювати сміття, стерню, сухостій та не розводити багать у лісах”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, протягом 11 до 18 жовтня в Україні пожежники врятували 24 людини та погасили більше 1 700 пожеж.