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В Україні протягом двох днів кількість пожеж в екосистемах збільшилась майже втричі

Загалом з початку року в екосистемах країни зафіксовано більше 24 тис. пожеж.

В Україні протягом двох днів кількість пожеж в екосистемах збільшилась майже втричі
Фото: uk.wikipedia.org

Протягом двох днів кількість пожеж в екосистемах збільшилась майже втричі: за минулу добу в Україні зафіксовано 403 загоряння.

Про це повідомили у ДСНС.

Найбільше пожеж зафіксовано в Київській – 83, Дніпропетровській – 59, Запорізькій – 48 областях.

Загалом з початку року в екосистемах країни зафіксовано більше 24 тис. пожеж на площі близько 20 тис. га.

“Зараз в Україні оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки: рятувальники закликають громадян не випалювати сміття, стерню, сухостій та не розводити багать у лісах”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, протягом 11 до 18 жовтня в Україні пожежники врятували 24 людини та погасили більше 1 700 пожеж.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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