На парковці в Києві згоріли п'ять автомобілів

На парковці одного з будинків у Києві вранці в середу згоріли п'ять автомобілів.
Пресслужба столичного управління ДСНС повідомила, що інформація про подію надійшла рятувальникам о 4:46 ранку. Вони встановили, що пожежа почалася у дворі будинку на вулиці Ломоносова.
Повністю згорів автомобіль Porsche Macan, з якого почалася пожежа. Частково згоріли сусідні Nissan X-Trail, Daewoo Lanos, Hyundai Santa Fe, Volkswagen Polo, а ще одна автівка - Fiаt 500 - отримала незначні пошкодження.
О 5:21 пожежу загасили.
Причина виникнення пожежі встановлюється правоохоронними органами. Нагадаємо, що місяць тому в Крюковщині під Києвом на парковці ЖК Paradise Avenue також згоріли п'ять машин. За кілька днів перед тим у Харкові на стоянці згоріли шість автомобілів.