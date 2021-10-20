На парковці в Києві згоріли п'ять автомобілів

Фото: informator.ua

На парковці одного з будинків у Києві вранці в середу згоріли п'ять автомобілів.

Пресслужба столичного управління ДСНС повідомила, що інформація про подію надійшла рятувальникам о 4:46 ранку. Вони встановили, що пожежа почалася у дворі будинку на вулиці Ломоносова.

Повністю згорів автомобіль Porsche Macan, з якого почалася пожежа. Частково згоріли сусідні Nissan X-Trail, Daewoo Lanos, Hyundai Santa Fe, Volkswagen Polo, а ще одна автівка - Fiаt 500 - отримала незначні пошкодження.

О 5:21 пожежу загасили.

Фото: informator.ua

Причина виникнення пожежі встановлюється правоохоронними органами. Нагадаємо, що місяць тому в Крюковщині під Києвом на парковці ЖК Paradise Avenue також згоріли п'ять машин. За кілька днів перед тим у Харкові на стоянці згоріли шість автомобілів.