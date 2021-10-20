Окупаційні війська на Донбасі поранили військового

Упродовж минулої доби, 19 жовтня, російсько-окупаційні війська вісім разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, з них чотири рази - із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це повідомляє пресцентр операції Об'єднаних сил.

В напрямку Авдіївки найманці здійснили обстріл з автоматичних станкових гранатометів. У бік Зайцевого окупанти вели вогонь з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

Позиції українських воїнів біля Гранітного та Лопаскиного ворог обстріляв з мінометів калібру 120 мм.

Поблизу Катеринівки російські збройні формування двічі вели вогонь, використовуючи міномети калібру 120 мм, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Неподалік Водяного, що на Приазов’ї, найманці здійснили обстріл з мінометів калібру 82 мм.

Позиції наших воїнів біля Верхньоторецького потрапили під обстріл з автоматичних і станкових протитанкових гранатометів.

На збройні провокації противника ЗСУ відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи забороненого озброєння.

Станом на 7 годину ранку 20 жовтня зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. Біля Березового ворог здійснив обстріл зі стрілецької зброї.

Унаслідок ворожого вогню один військовослужбовець дістав поранення. Йому надано домедичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Стан здоров’я пораненого задовільний.

Нагадаємо, міністр оборони США Ллойд Остін, який відвідав Київ, заявив, що війна в Україні почалась і не закінчується через Росію.