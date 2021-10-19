На Львівщині внаслідок зіткнення військової вантажівки та легковика загинуло подружжя.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні вранці на трасі "Львів – Тернопіль" поблизу села Митулин Золочівського району.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля "Фольксваген Кадді", 61-річний мешканець Золочівського району, виїхав на смугу зустрічного руху, де скоїв зіткнення з вантажівкою "Урал" під керуванням 41-річного жителя міста Городок.

Внаслідок ДТП водій "Кадді" та його пасажирка, 60-річна місцева мешканка, отримали тілесні ушкодження, від яких загинули на місці.

Фото: lv.npu.gov.ua

Поліцейські відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Проводиться досудове розслідування, правоохоронці встановлюють обставини події.

Нагадаємо, 17 жовтня у Львівській області водій автомобіля "Lada Priora" не впорався з керуванням та зіткнувся вантажним автомобілем "DAF", внаслідок ДТП загинули 2 людини.