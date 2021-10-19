МОЗ попередило, що "червона" зона не обмежиться п'ятьма областями
МОЗ попередило, що "червона" зона не обмежиться п'ятьма областями
Стала відома планована дата поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу з боксу в супертяжах
Стала відома планована дата поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу з боксу в супертяжах
Ексдержсекретар США Колін Павелл помер від коронавірусу
Ексдержсекретар США Колін Павелл помер від коронавірусу
Експосол України в Естонії загинув, упавши зі сходів на дачі
Експосол України в Естонії загинув, упавши зі сходів на дачі
Разумков заявив, що законопроєкт про олігархів має підписувати він, Стефанчук заперечує (оновлено)
Разумков заявив, що законопроєкт про олігархів має підписувати він, Стефанчук заперечує (оновлено)
«Гра в кальмара»: як дорама стала світовою сенсацією
«Гра в кальмара»: як дорама стала світовою сенсацією
Торговельна мережа Lidl готується зайти на український ринок
Торговельна мережа Lidl готується зайти на український ринок
У Кривому Розі знайдено мертвим рідного брата загиблого мера Костянтина Павлова
У Кривому Розі знайдено мертвим рідного брата загиблого мера Костянтина Павлова
Керівник податкової Євген Олейніков: "Коли побачимо, що і скільки, гарантую, я цих хлопців оптом і в роздріб здам у прокуратуру"
Керівник податкової Євген Олейніков: "Коли побачимо, що і скільки, гарантую, я цих хлопців оптом і в роздріб здам у прокуратуру"
ГоловнаСуспільствоПодії

На Львівщині в ДТП за участю легковика та військової вантажівки загинуло подружжя

Правоохоронці встановлюють обставини події.

На Львівщині в ДТП за участю легковика та військової вантажівки загинуло подружжя
Фото: lv.npu.gov.ua

На Львівщині внаслідок зіткнення військової вантажівки та легковика загинуло подружжя.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні вранці на трасі "Львів – Тернопіль" поблизу села Митулин Золочівського району.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля "Фольксваген Кадді", 61-річний мешканець Золочівського району, виїхав на смугу зустрічного руху, де скоїв зіткнення з вантажівкою "Урал" під керуванням 41-річного жителя міста Городок.

Внаслідок ДТП водій "Кадді" та його пасажирка, 60-річна місцева мешканка, отримали тілесні ушкодження, від яких загинули на місці.

Фото: lv.npu.gov.ua

Поліцейські відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.  

Проводиться досудове розслідування, правоохоронці встановлюють обставини події.

Нагадаємо, 17 жовтня у Львівській області водій автомобіля "Lada Priora" не впорався з керуванням та зіткнувся вантажним автомобілем "DAF", внаслідок ДТП загинули 2 людини.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також