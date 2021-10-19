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На Донбасі російські окупанти 7 разів порушили "тишу", у лавах ОС без втрат

Ворог застосовував заборонене "Мінськом" озброєння.

На Донбасі російські окупанти 7 разів порушили "тишу", у лавах ОС без втрат
Фото: EPA/UPG

Упродовж минулої доби, 18 жовтня, в районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі зафіксовано сім порушень режиму припинення вогню. Один раз ворог застосував заборонене "Мінськом" озброєння.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає, повідомляє пресцентр ООС у ранковому зведенні.Позиції українських воїнів біля Пісків ворог обстріляв з великокаліберних кулеметів і ручних протитанкових гранатометів.

Поблизу Новолуганського окупанти вели вогонь з великокаліберних кулеметів та автоматичних станкових гранатометів.

У районі Авдіївки противник здійснив обстріл з мінометів калібру 82 мм та великокаліберних кулеметів. У бік Водяного найманці застосували ручні та автоматичні протитанкові гранатомети, а також стрілецьку зброю.

Неподалік Кримського ворожі збройні формування двічі відкривали вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

Крім того, в Луганській області зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно Орлан-10, з перетином лінії зіткнення.

"Щоб змусити противника припинити вогневу активність, наші захисники відкривали вогонь у відповідь", - повідомляють у штабі.

Станом на 7:00 19 жовтня порушень режиму припинення вогню на Донбасі не зафіксовано.

Як повідомляли, від початку року на Донбасі загинули 55 українських військовослужбовців.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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