Національна поліція відкрила кримінальне провадження за фактом смерті 46-річного Андрія Павлова - рідного брата загиблого мера Кривого Рогу Костянтина Павлова. За попередньою інформацією, видимих ознак насильницької смерті на тілі загиблого немає.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Дніпропетровської області.

Повідомлення про смерть 46-річного чоловіка в одній із квартир у Кривому Розі правоохоронці отримали 18 жовтня. За інформацією поліції, тіло загиблого виявив знайомий, який приїхав його провідати. Напередодні потерпілий скаржився на проблеми зі здоров’ям.

“Заявник повідомив, що загиблий вранці зателефонував йому та попросив привезти води, оскільки з учорашнього дня почувався погано. Знайомий заїхав до нього та запропонував звернутися до лікаря, а коли приїхав наступного разу - чоловік вже був мертвий", - йдеться у повідомленні.

На місці працюють експерти та слідчо-оперативна група. В подальшому тіло чоловіка направлять на проведення судово-медичної експертизи, яка має встановити причину смерті.

Андрія Павлова знайшли мертвим у його власній квартирі 18 жовтня. Він був молодшим братом мера Кривого Рогу Костянтина Павлова, якого знайшли мертвим на порозі його будинку 15 серпня.

Спочатку поліція розглядала три версії загибелі Констянтина Павлова - вбивство, самогубство та необережне поводження зі зброєю. Згодом версію навмисного вбивства або інсценування вбивства правоохоронці відкинули. Тепер розглядаються версії самогубства або доведення до нього.