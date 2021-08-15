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Мера Кривого Рогу знайшли застреленим у власному будинку, – ЗМІ

Загиблого чоловіка знайшов на порозі будинку знайомий.

Фото: one.kr.ua

У селі Вільне під Кривим Рогом знайшли застреленим міського голову Кривого Рогу Костянтина Павлова.

Про це пише one.kr.ua.

“15 серпня у селі Вільне, що під Кривим Рогом, знайшли тіло чоловіка у калюжі крові, а поряд – рушницю. З особистих джерел “Першому міському” стало відомо, що померлий - мер Костянтин Павлов”, – йдеться у повідомленні.

Труп чоловіка знайшов знайомий загиблого на порозі будинку на вулиці Українській. Чоловік лежав у калюжі крові, поряд знаходилася рушниця.

Фото: one.kr.ua

Фото: one.kr.ua

Фото: one.kr.ua

Нагадаємо, Павлов переміг у лютому на виборах міського голови Кривого Рогу, він був кандидатом від партії "Опозиційна платформа за життя".

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