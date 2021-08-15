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З початку вихідних на Донбасі тримається “тиша”

Піротехніки зі складу Об'єднаних сил розмінували 1 гектар території.

З початку вихідних на Донбасі тримається “тиша”
Фото: vchasnoua.com/

Від початку неділі, 15 серпня порушень режиму припинення вогню з боку російських окупантів у районі бойових дій на Донбасі не зафіксовано.

Про це повідомила пресслужба ООС.

"Тиша" на Донбасі тримається з ранку суботи, 14 серпня. 

“Українські воїни контролюють ситуацію в районі проведення Операції об’єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації та дотримуються режиму припинення вогню”, – йдеться у повідомленні.

Окрім того, піротехніки розмінували 1 гектар території та передали на знищення 72 вибухонебезпечних предмети.

Нагадаємо, протягом п’ятниці, 13 серпня, в районі бойових дій на Донбасі окупанти два рази порушили режим припинення вогню.

У результаті ворожих обстрілів двоє військових дістали осколкові поранення. Воїни знаходяться в лікувальному закладі. Стан здоров’я одного пораненого – середньої тяжкості, іншого – задовільний.

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