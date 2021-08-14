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На Говерлі загубився шестирічний хлопчик

Дитину шукають гірські рятувальники та військові, які стояли табором в районі гори. 

Фото: ДСНС

У суботу, 14 серпня, на Говерлі загубився шестирічний хлопчик з Коломиї.

Про це повідомила ДСНС.

"Близько 19:05 під час підйому групою туристів у складі шести людей з м. Коломия по зеленому маршруту на г. Говерла, поблизу смт Ворохта від групи відстав та заблукав хлопчик 2015 року народження", - йдеться в повідомленні.

Пошуками дитини займаються гірські рятувальники ДСНС з Івано-Франківської та Закарпатської областей та 11 військовослужбовців 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Збройних сил України, які перебували в таборі на Говерлі.

Загалом створено п'ять пошукових груп загальною кількістю 30 осіб.

Фото: ДСНС

Нагадаємо, що у червні в карпатському селі Тюдів загинув хлопчик, який впав у гірську річку.

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