Окупанти сьогодні ще не стріляли

Від початку суботи, 14 серпня порушень режиму припинення вогню з боку російських окупантів у зоні бойових дій на Донбасі не зафіксовано.
Про це повідомила пресслужба ООС.
“Українські воїни контролюють ситуацію в районі проведення Операції об’єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації та дотримуються режиму припинення вогню”, – йдеться у повідомленні.
У штабі нагадують, що піротехніки ДСНС України розмінували майже 9 гектарів території та передали на знищення 89 вибухонебезпечних предметів.
Нагадаємо, протягом п’ятниці, 13 серпня, в районі бойових дій на Донбасі окупанти два рази порушили режим припинення вогню.
У результаті ворожих обстрілів двоє військових дістали осколкові поранення. Воїни знаходяться в лікувальному закладі. Стан здоров’я одного пораненого – середньої тяжкості, іншого – задовільний.