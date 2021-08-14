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Окупанти сьогодні ще не стріляли

Українські воїни дотримуються режиму припинення вогню.

Окупанти сьогодні ще не стріляли
Фото: vchasnoua.com/

Від початку суботи, 14 серпня порушень режиму припинення вогню з боку російських окупантів у зоні бойових дій на Донбасі не зафіксовано.

Про це повідомила пресслужба ООС.

“Українські воїни контролюють ситуацію в районі проведення Операції об’єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації та дотримуються режиму припинення вогню”, – йдеться у повідомленні.

У штабі нагадують, що піротехніки ДСНС України розмінували майже 9 гектарів території та передали на знищення 89 вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, протягом п’ятниці, 13 серпня, в районі бойових дій на Донбасі окупанти два рази порушили режим припинення вогню.

У результаті ворожих обстрілів двоє військових дістали осколкові поранення. Воїни знаходяться в лікувальному закладі. Стан здоров’я одного пораненого – середньої тяжкості, іншого – задовільний.

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