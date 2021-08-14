У Туреччині розбився російський літак, який допомагав гасити пожежі

За однією з версій, загинули всі на борту.

У Туреччині розбився російський пожежний літак Бе-200, на борту якого було п'ятеро російських військових і троє громадян Туреччини.

Про це пише bbc.com.

Російське посольство в Туреччині з'ясовує, чи є вцілілі у аварії. Турецький телеканал NTV повідомив, що у катастрофі ніхто не вижив.

За попередніми даними, літак не зміг набрати потрібну висоту після забору води і врізався у скелі.

Для з'ясування причин трагедії на місце катастрофи направили комісію міноборони Росії.

Літак впав у районі населеного пункту Адана на південному сході Туреччини, де вирували пожежі. Це був один з літаків Росії, які брали участь в гасінні пожеж у турецькій провінції Мугла.

Російські надзвичайники зазначають, що літак Бе-200 є останнім досягненням світової гідроавіації і найбільш досконалим та ефективним з існуючих літаків-амфібій.

Літак може нести 12 тонн води. В його екіпаж входять два пілоти. Ймовірно решта загиблих – пожежники.

Нагадаємо, Туреччині гасити пожежі допомагають літаки і вертольоти з України, Азербайджану, Ірану та Росії.