У Туреччині розбився російський літак, який допомагав гасити пожежі

У Туреччині розбився російський пожежний літак Бе-200, на борту якого було п'ятеро російських військових і троє громадян Туреччини.
Про це пише bbc.com.
Російське посольство в Туреччині з'ясовує, чи є вцілілі у аварії. Турецький телеканал NTV повідомив, що у катастрофі ніхто не вижив.
За попередніми даними, літак не зміг набрати потрібну висоту після забору води і врізався у скелі.
Для з'ясування причин трагедії на місце катастрофи направили комісію міноборони Росії.
Літак впав у районі населеного пункту Адана на південному сході Туреччини, де вирували пожежі. Це був один з літаків Росії, які брали участь в гасінні пожеж у турецькій провінції Мугла.
Російські надзвичайники зазначають, що літак Бе-200 є останнім досягненням світової гідроавіації і найбільш досконалим та ефективним з існуючих літаків-амфібій.
Літак може нести 12 тонн води. В його екіпаж входять два пілоти. Ймовірно решта загиблих – пожежники.
Нагадаємо, Туреччині гасити пожежі допомагають літаки і вертольоти з України, Азербайджану, Ірану та Росії.