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​Лукашенко після зміни влади зібрався контролювати нових політиків

"Ми повинні не просто передати країну новому поколінню, а допомогти йому стати на потрібні рейки".

​Лукашенко після зміни влади зібрався контролювати нових політиків
Фото: скрін відео

Олександр Лукашенко вважає, що нинішня влада Білорусі повинна не просто передати країну новому поколінню, а й допомогти йому "стати на потрібні рейки".

Про це він заявив сьогодні під час зустрічі з жителями агромістечка Тіхінічі Рогачевского району, передає БЕЛТА.

"Приходить нове покоління. Ви бачите, що життя змінюється. Хотілося б, щоб те, на чому завжди трималася життя і наша людина, залишилися: це праця і хліб... Йде нове покоління, воно буде інше. Але ми повинні не просто їм передати країну. Ми поступово, приводячи в тому числі їх до влади, повинні бачити, контролювати, де треба, підказувати, щоб вони не втратили все те цінне, що ми з вами напрацювали за ці роки. Ось у чому суть і моєї роботи зараз. І ми почали з законодавства", - сказав Лукашенко.

У цому контексті він нагадав про запропоновані зміни до Конституції Білорусі.

"Усі кричали: "дайте змін!" Добре. Ви теж хочете змін - це не питання. Всі люди хочуть змін. Бажано на краще, а не на гірше. Але якщо вже зміни, то їх треба робити за законом. А основний закон - це Конституція. Це не я придумав", - сказав Лукашенко.

Він додав, що до влади прийдуть інші люди, які будуватимуть країну для себе та своїх дітей.

"Але просто так кинути їх ми не можемо. Не можна кидати, бо будемо жити немічні і будемо бачити, як мучаться наші діти", - сказав Лукашенко.

Нагадаємо, 11 серпня голова Конституційної комісії і Конституційного суду Білорусі Петро Міклашевич повідомив, що з Конституції пропонується прибрати норму про прагнення до нейтралітету. При цьому він  наголосив, що на конституційному рівні запропоновано закріпити положення, що з території Білорусі не буде ніяких загроз іншим державам. А  для захисту суверенітету і територіальної цілісності Білорусь буде використовувати "колективну оборону".

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