Із Конституції Білорусі хочуть прибрати норму про нейтралітет

Із Конституції Білорусі пропонується прибрати норму про прагнення до нейтралітету.

Про це повідомив голова Конституційної комісії і Конституційного суду Петро Міклашевич, передає БЕЛТА.

"Дане положення в чинній Конституції є. З огляду на реальну дійсність, оскільки Республіка Білорусь є членом ОДКБ і фактично входить у військово-політичний блок, треба привести положення Конституції у відповідність з об'єктивною реальністю", - сказав він.

При цьому голова КС наголосив, що на конституційному рівні запропоновано закріпити положення, що з території Білорусі не буде ніяких загроз іншим державам.

"А для захисту суверенітету і територіальної цілісності відповідно до міжнародних договорів Республіка Білорусь буде використовувати колективну оборону", - додав Міклашевич.

Нагадаємо, у 2017 році Лукашенко казав, що "українсько-білоруський кордон ніколи не буде кордоном війни", а пізніше жартував: "Якщо і прийдемо з півночі до вас - я хочу, щоб це військові деякі почули в Україні, - то ми прийдемо на комбайнах, тракторах, на тролейбусах і автобусах".

Проте після того як Україна не визнала перемогу Лукашенка на виборах 2020 року, відносини з Білоруссю суттєво охололи. За словами президента України Володимира Зеленського, Білорусь зараз розглядається як можливий плацдарм для вторгнення Росії з півночі.

У червні 2021 року Лукашенко заявив, що за необхідності готовий пустити російські війська в Білорусь. Пізніше він також говорив, що політика української влади стала загрожувати безпеці країни.