У Білорусі чемпіона світу з кікбоксингу Кудіна засудили до 2,5 років колонії за опір силовикам

У Білорусі оголосили вирок чемпіонові світу з кікбоксингу Олексієві Кудіну. Його засудили до 2,5 року колонії за спротив силовикам під час протестів після президентських виборів.

Як повідомляє Новая газета, фігурантом кримінальної справи про "спротив співробітникові органів внутрішніх справ" (ст. 363 КК РБ) спортсмен став після акції протесту проти масових фальсифікацій на виборах президента Білорусі рік тому.

"Я відвернув обличчя і відчув такий різкий удар кийком по голові. Я на автоматі (це інстинкт самооборони включається) тильною стороною долоні вдарив його під шолом, б'ю йому в щелепу. Він падає, нокаутував його. І в цю ж секунду я відчув ще удар від іншого силовика", - розповідав Кудін про те, як пройшла ця акція.

Кудін встиг виїхати в Росію, а в листопаді його оголосили в розшук. Через три місяці чоловіка заарештували в Москві за запитом білоруської сторони. Спортсмен попросив у Росії політичного притулку. Європейський суд з прав людини заборонив видавати його білоруській владі. Однак вночі таємно Кудіна вивезли до Мінська з підмосковного СІЗО.

Нагадаємо, учасниця Олімпіади з Білорусі Христина Тимановська за засудження дій білоруських спортивних чиновників зазнала тиску з боку державної пропаганди. Одразу після цього представники білоруської команди хотіли насильно вивезти Христину з Токіо в Білорусь.

Після скандалу Тимановська отримала польську гуманітарну візу і полетіла до Варшави, а білоруських тренерів Юрія Моісевича і Артура Шумака позбавили акредитацій і вислали з Олімпійського селища в Токіо.

Згодом стало відомо, що ще двоє білоруських спортсменів вирішили не повертатися на батьківщину - Яна Максимова, яка виступає в багатоборстві та її чоловік, легкоатлет Андрій Кравченко.