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Губернатор Нью-Йорку йде у відставку через звинувачення у сексуальних домаганнях

Це рішення набуде чинності за два тижні.

Губернатор Нью-Йорку йде у відставку через звинувачення у сексуальних домаганнях
Фото: EPA/UPG

Губернатор штату Нью-Йорк Ендрю Куомо оголосив про своє рішення піти у відставку за два тижні на тлі звинувачень у сексуальних домаганнях.

Про це повідомляє CNN.

Куомо заявив, що його рішення набуде чинності за два тижні, коли він передасть справи віцегубернатору штату Нью-Йорк Кеті Хокул.

"Найкраще, що я можу зробити зараз, це піти у відставку і дати можливість адміністрації управляти", - заявив Куомо.

Заява про відставку пролунала від Куомо за сім днів після того, як Генеральний прокурор штату Нью-Йорк Летиція Джеймс оприлюднила свою доповідь у справі щодо сексуальних домагань щодо кількох жінок з боку губернатора. У доповіді були підтверджені звинувачення щодо політика. Зокрема, Куомо переслідував нинішніх і колишніх державних службовців, а також низку жінок поза урядом штату.

Після оприлюднення доповіді Куомо зіткнувся з новими і більш рішучими закликами подати у відставку. Спочатку він відкидав таку можливість, втім зрештою поступився та вирішив піти у відставку, перш ніж законодавці штатів могли розпочати процес, який, ймовірно, призвів би до його імпічменту та відсторонення від посади.

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