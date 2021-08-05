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Готується звільнення начальника поліції Києва, - джерела

Основна причина - відносини з Кличком.

Готується звільнення начальника поліції Києва, - джерела
Фото: npu.gov.ua

У МВС готують звільнення начальника Головного управління Національної поліції в Києві Андрія Крищенка. Серед причин звільнення Крищенка – його робочі відносини зі столичним мером Києва Віталієм Кличком, повідомили обізнані джерела LB.ua.

Низка ЗМІ повідомила про те, що Крищенко вже написав рапорт на звільнення, однак співбесідники LB.ua це не підтверджують. 

Крищенко – заступник голови Національної поліції України - начальник Головного управління Національної поліції в Києві з 15 грудня 2015 року.

До цього очолював Головне управління внутрішніх справ міста Харкова.

Крищенко у квітні 2014 року захищав Горлівський райвідділ міліції від сепаратистів: скинув з даху будівлі російський триколор, його тоді сильно побили, був поранений. Деякі проросійські сайти навіть повідомляли, що його вбили. За героїзм, виявлений у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність присязі Крищенка нагородили орденом "За мужність" III ступеня.

"Протистояння" між столичною та центральною владою особливо загострилося навесні цього року, коли мер Києва на тлі обшуків прямо заявив про тиск. Докладніше про це читайте в матеріалі на LB.ua "Киевский плацдарм".

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