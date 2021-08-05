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ДФС заявила, що податківці місяцями ігнорували запити у кримінальному провадженні

У ДФС розкрили деталі обшуку у податківців Київської області. 

ДФС заявила, що податківці місяцями ігнорували запити у кримінальному провадженні
Фото: Макс Требухов

Проведення співробітниками ДФС обшуків у Головному управлінні ДПС у Київській області у червні 2021 було єдиним способом отримати процесуальним шляхом документальні докази у кримінальній справі, що стосується ухилення від сплати податків. Про це повідомила Державна фіскальна служба у своєму дописі на facebook.

Слідча дія була санкціонована судом і проводилася в рамках досудового розслідування, процесуальне керівництво в якому здійснює Офіс Генерального прокурора.

У листопаді минулого року ДПС поінформувала Державну фіскальну службу про ймовірну протиправну діяльність двох підприємств імпортерів авто. ДФС перевірила інформацію та встановила майже сотню імпортерів автомобілів, що застосовували певну схему при ввезені авто в Україну з країн ЄС та США. Наслідком схеми стали десятки мільйонів гривень несплачених податків. ДФС розпочала кримінальне провадження.

“У провадженні допитано близько 400 осіб, здійснено огляди понад 100 податкових адрес підприємств в усіх областях України, за результатами яких встановлено відсутність за місцезнаходженням близько 70 підприємств-імпортерів, на десятках підприємств вилучено фінансові документи, призначено судові експертизи”, - повідомляють у Державній фіскальній службі України. 

Разом з тим фіскали констатують, що у податковій не сприяють проведенню слідства. Запити про надання наявних у ДПС документів, виклики для дачі пояснень щодо дій податкової по блокуванню незаконної діяльності імпортерів ігноруються. Напрацьовані у рамках кримінального провадження матеріали, спрямовані до ДПС, залишаються без розгляду по декілька місяців. Протягом цього часу діяльність тіньових імпортерів продовжується.

“ДФС спільно із Офісом Генерального прокурора після чергового ігнорування ДПС Київської області запитів податкової міліції про надання документів аргументувало в суді неможливість отримання документальних доказів у справі в інший, ніж обшук, спосіб. І саме попередні дії податківців стали причиною проведення обшуку. Всі обставини перешкоджання слідству  зафіксовані судом в ухвалі на проведення обшуку”, - розповідають у ДФС.

Напрацьовані в рамках провадження матеріали можуть свідчити про причетність працівників ДПС до сприяння у несплаті податків при незаконному ввезенні авто в Україну. Наразі вони спрямовані до органів прокуратури. 

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