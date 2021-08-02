Фіскальна служба прийшла з обшуками в "Київзеленбуд"

Досудове розслідування проводять у справі про ухилення від податків на 30 млн грн.

У понеділок, 2 серпня, співробітники Державної фіскальної служби провели обшуки в КО "Київзеленбуд" у рамках досудового розслідування в ухиленні від сплати податків.

Про це повідомляє пресслужба ДФС.

"Посадові особи декількох товариств за попередньою змовою з посадовими особами Київського комунального об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд", (КО "Київзеленбуд"), у період 2019-2020 років шляхом укладання удаваних угод із "фіктивними" СГД ухилилися від сплати ПДВ на суму понад 30 млн грн", - розповів голова ДФС Вадим Мельник.

Загалом за період 2019-2020 років зазначені підприємства на замовлення КО "Київзеленбуд" провели роботи з будівництва та реконструкції парків відпочинку в Києві на суму понад 220 млн грн.

За результатами проведених обшуків в офісних приміщеннях КО "Київзеленбуд" та інших товариств були виявлені та вилучені первинні фінансово-господарські документи за проведеними роботами з ремонту та реконструкції парків, тендерна документація тощо.

Раніше повідомляли, що ДФС викрила схему розкрадання на 12 млн грн під час ремонту київських лікарень.