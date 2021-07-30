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Данілов відповів на закиди Разумкова: "Хотів би почути, хто в РНБО олігарх"

Раніше Дмитро Разумков заявив, що у членів РНБО може виникнути конфлікт інтересів при складанні переліку олігархів.

Данілов відповів на закиди Разумкова: "Хотів би почути, хто в РНБО олігарх"
Фото: facebook/Рада національної безпеки і оборони України

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов прокоментував заяви спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова про можливий конфлікт інтересів, закладений в законопроекті про деолігархізацію.

Данілов стверджує, що не бачить конфлікту інтересів у зв'язку з нормою законопроекту про деолігархізацію, яка надає РНБО повноваження визначати перелік "олігархів".

"Я хотів би відзначити, якщо шановний пан член ради РНБО, голова Верховної Ради вважає, що серед членів РНБО є олігархи, то я хотів би почути, хто з нас олігарх для того, щоб тут був конфлікт інтересів", - заявив Данілов за підсумками засідання РНБО 30 липня.

Раніше Дмитро Разумков заявив, що в РНБО може виникнути конфлікт інтересів: якщо хтось із членів РНБО перебуває у корупційних стосунках к великим бізнесом, він може не проголосувати за включення його власника до списку олігархів.

"Якщо ми говоримо про підходи і про те, що потрібно було б змінити, то це орган, який включає в перелік олігархів. У запропонованому законопроекті це РНБО. На мою думку, як члена РНБО, в зв'язку з цим є конфлікт інтересів, тому що рішення про попадання в такий перелік "олігархів" повинні приймати не ті ж представники влади, з якими може контактувати бізнес. По-друге, якщо ми говоримо про РНБО, там не виключний перелік осіб, які можуть входити в нього, тобто він може збільшуватися - зменшуватися, що також впливатиме на ухвалення рішень. Але є і конфлікт інтересів, який ми точно не можемо допустити в такій сенситивній справі", - пояснив він.

В якості вирішення Разумков запропонував створити комісію при Національному агентстві з запобігання корупції для визначення переліку олігархів.

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