Посадовцям загрожує позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

Слідчі Державного бюро розслідувань арештували 45 об’єктів нерухомого майна Федерації профспілок та її акціонерних товариств, а саме готельних комплексів і прибудов до них, які посадовці планували продати найближчим часом.

Під час обшуків вилучено речі, документи та кошти, які підтверджують протиправні дії посадовців, інформує пресслужба ДБР.

Встановлено, що з 1992 року і дотепер службові особи ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" та ПрАТ "Укрпрофтур" брали участь у незаконному відчуженні курортно-оздоровчих, спортивних та інших державних комплексів, які перебували на балансі їхніх відомств.

У кінці травня 2021 року слідчі ДБР уже провели низку обшуків у приміщеннях Федерації професійних спілок України та цих її дочірніх підприємств.

Сьогодні також пройшли обшуки в офісних приміщеннях, де зберігались документи Федерації професійних спілок України, ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" і ПрАТ "Укрпрофтур", а також за місцями проживання керівництва Федерації.

Попередня кваліфікація вчинених кримінальних правопорушень:

привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем групою осіб в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України);

зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364 КК України);

службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).

Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора, оперативний супровід – СБУ.

Нагадаємо, що в листопаді 2020 року Печерський районний суд Києва арештував низку об'єктів нерухомості, які перебувають у користуванні ФПУ, через підозру в незаконному привласненні керівництвом профспілок.

У переліку об'єктів були Будинок профспілок на Майдані Незалежності, Міжнародний центр культури і мистецтв (Жовтневий палац), санаторії "Укрпрофоздоровниці" в Києві, Ірпені та Одесі, готель у Трускавці та інша нерухомість.