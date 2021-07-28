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СБУ викрила мільйонну розтрату в Державній продовольчо-зерновій корпорації

Учасники схеми незаконно відчужили 3,2 тис. тонн зернових із державного елеватора і реалізували їх через афілійовані структури.

СБУ викрила мільйонну розтрату в Державній продовольчо-зерновій корпорації
Фото: СБУ

Фото: СБУ

Служба безпеки України разом з НАБУ та САП викрили масштабну корупційну схему в АТ "Державна продовольчо-зернова корпорація України".

Як зазначає пресслужба СБУ, колишній директор філії держпідприємства підозрюється у розтраті майже 15 млн бюджетних гривень.

"За даними слідства, посадовець організував корупційний механізм одержання грошей на продажі агропродукції. Учасники оборудки незаконно відчужили 3,2 тис. тонн зернових із державного елеватора і реалізували їх через афілійовані структури", - йдеться у повідомленні.

Наразі організатору схеми повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Фото: СБУ

Нагадаємо, контррозвідка СБУ сьогодні повідомила про викриття агента російської розвідки. Зловмисника зловили під час отримання секретної інформації про склад артилерійських боєприпасів.

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