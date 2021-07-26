Правоохоронці спіймали одного з учасників групи, коли той перевозив 6 військових приладів до столиці.

Фото: https://ssu.gov.ua/

Контррозвідники СБУ запобігли можливому незаконному вивезенню за кордон деталей зенітно-ракетних комплексів.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За даними слідства, незаконну схему організував колишній працівник одного з українських оборонних заводів. До оборудки він залучив декількох знайомих з Київської та Житомирської областей.

"Спільники налагодили механізм незаконного привласнення військового майна, у тому числі комплектуючих до зенітно-ракетних комплексів малого і дальнього радіуса дії, а також конструкторську документацію до цих видів озброєння", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що правоохоронці викрили одного з учасників групи, коли той перевозив 6 військових приладів до столиці.

За місцями проживання та тимчасового перебування зловмисників проведено обшуки. У ході них були виявлені документи та комплектуючі частини до зенітно-ракетного озброєння. Вилучені предмети направлено на експертизу.

Фото: https://ssu.gov.ua/

Фото: https://ssu.gov.ua/

Фото: https://ssu.gov.ua/

За цими фактами відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 2 ст. 333 (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю), ч. 3 ст. 410 (викрадення, привласнення, вимагання військовослужбовцем зброї, бойових припасів, вибухових та інших бойових речовин, засобів пересування, військової та спеціальної техніки чи іншого майна, а також заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем).

Триває досудове розслідування.

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