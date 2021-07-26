Зеленський ухвалив кадрові рішення щодо п’ятьох ТОП-посадовців СБУ

Президент України Володимир Зеленський ухвалив низку кадрових рішень стосовно п’ятьох посадовців Служби безпеки України.

Про це повідомляє пресслужба глави держави.

Так, за інформацією ОП, Руслан Баранецький звільнений з посади першого заступника Голови СБУ та увільнений від виконання обов'язків керівника Антитерористичного центру при Службі безпеки України.

Василя Малюка звільнено з посади першого заступника Голови Служби безпеки України – начальника Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління СБУ.

Сергій Андрущенко звільнений з посади заступника Голови СБУ та переведений на посаду першого заступника Голови СБУ й керівника Антитерористичного центру при Службі безпеки.

Крім того, звільнено начальника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Служби безпеки України Олексія Корнійчука та Віталія Монастирецького – з посади начальника Управління Служби безпеки України в Чернівецькій області.

Ухвалені рішення Зеленський пояснив необхідністю підготувати СБУ до системної трансформації, як це передбачено законопроектом, який наразі опрацьовується у Верховній Раді.

“Жодної альтернативи реформі Служби немає й не буде. Щойно парламент проголосує за реформу, ми маємо почати трансформацію в перший же день, не втрачаючи часу на адаптацію до ухваленого рішення”, – сказав Зеленський, додавши, що СБУ має збільшити інтенсивність своєї діяльності.

Ще одне завдання, яке президент ставить перед СБУ, - суттєва активізація боротьби з контрабандою.

“Конкретний результат має бути відчутний як на кордоні, так і в усіх інституціях держави, що відповідальні за чистоту економічних процесів”, – зауважив Зеленський.

Нагадаємо, минулого тижня Зеленський змінив керівника Служби зовнішньої розвідки. Замість Валерія Кондратюка, який очолював СЗР з червня 2020 року, посаду зайняв директор Національного інституту стратегічних досліджень Олександр Литвиненко.