Тимчасовий повірений у справах США назвав закінчення війни проти України "обов’язоком Росії"

"Саме Росія є країною-агресором, вона розпочала цю війну. Це не конфлікт, це дійсно війна".

Обов’язок Росії - закінчити війну проти України.

Про це тимчасовий повірений у справах США, заступник помічника держсекретаря США з питань Європи та Євразії Джордж Кент заявив в інтерв’ю Радіо Свобода.

"Саме Росія є країною-агресором, вона розпочала цю війну. Це не конфлікт, це дійсно війна. І обов’язок закінчити війну – це обов’язок Росії, а не України. Це війна в Україні, але не війна України. І це була дійсно, стовідсотково, війна Росії", - наголосив Джордж Кент.

За його словами, Вашингтон постійно працює над тим, щоби належним чином підтримати Україну в її обороні проти російської агресії.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські "добровольці".