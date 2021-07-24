Нідерланди депортують двох російських свідків у справі MH17

Міграційна служба вважає, що росіяни мали розповісти про катастрофу MH17 одразу після прибуття до Нідерландів.

Міграційна служба Нідерландів відмовила у статусі біженців двом росіянам, які є свідками у справі про катастрофу літака рейсу МН17 "Малазійських авіаліній".

Про це з посиланням на De Volkskrant передає Суспільне.

Повідомляється, що подружжя втекло до Нідерландів і надало конфіденційну інформацію про катастрофу літака лише через два роки після прибуття до країни. Міграційна служба (IND) вважає, що росіяни мали розповісти про катастрофу MH17 одразу після прибуття до Нідерландів. На цій підставі їм відмовили у наданні притулку. Це рішення підтвердив суд. Наразі пара очікує депортації до Росії.

За даними видання, у день катастрофи літака 17 липня 2014 року росіянка Олена приїхала в офіс до свого партнера Ігоря. Там вона випадково почула телефонну розмову її хлопця та начальника про одного з причетних до катастрофи MH17.

"З контексту розмови можна зробити висновок, що начальник спілкується з членом сім'ї, який перебуває в Україні і займає керівну посаду в штабі ЛДНР. Вони радіють, що їм вдалося збити великий літак", - пише De Volkskrant.

Пізніше жінка дізналася, що фірма Ігоря працює як прикриття для російських солдатів на території України. Начальник зберігав фальшиві українські паспорти, які найманці використовували для перетину кордону. Олена тимчасово влаштувалася в адміністрацію фірми та зробила копії кількох документів.

Приблизно тоді ж в Ігоря виникли проблеми з фірмою, яка не платила йому гроші. Потім його звинуватили у виведенні грошей фірми на свій особистий рахунок, а чоловік, своєю чергою, заявив, що Олені відомо про українські паспорти. Після цього парі почали погрожувати представники ФСБ. Ігоря кілька разів били та погрожували вбивством, а Олену спецслужби намагалися завербувати. Врешті-решт росіяни вирішили поїхати до Нідерландів та попросили притулку.

У Нідерландах росіянка пояснила, що не розповіла про катастрофу MH17 одразу, оскільки боялася за родичів у Росії. Але міграційна служба не повірила і не вважає, що для них є загроза переслідування в Росії.

Літак Boeing-777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс МН17 Амстердам (Нідерланди) - Куала-Лумпур (Малайзія), був збитий у небі над Донецькою областю 17 липня 2014 року. Всі, хто був на борту, 298 осіб, загинули.

Розслідування причин катастрофи вела спільна слідча група (JIT, ССГ), в яку входять представники правоохоронних органів України, Нідерландів, Бельгії, Австралії і Малайзії. У вересні 2016 року ССГ оприлюднила висновки, згідно з якими літак був збитий ракетою, запущеною з ЗРК "Бук", а пізніше оголосила про приналежність цього "Бука". За даними ССГ, це ракетна установка російської 53-ї зенітно-ракетної бригади, що дислокована в Курську.

19 травня 2019 року слідча група офіційно назвала чотирьох обвинувачених в причетності до загибелі рейсу МН17: росіяни Ігор Гіркін (Стрєлков), Сергій Дубинський, Олег Пулатов і українець Леонід Харченко. Зараз їх заочно судять. Пулатов - єдиний фігурант справи, відправив на слухання своїх адвокатів.

Окружний суд Гааги у березні 2020 року розпочав розгляд справи про катастрофу літака. Україна очікує, що суд може тривати декілька років.

Окрім того, уряд Нідерландів ухвалив рішення подати до Європейського суду з прав людини позов проти Росії за її роль у збитті літака.

7 червня у Нідерландах почалися основні слухання у справі чотирьох головних підозрюваних у справі про збиття малайзійського "Боїнга". У їх межах оприлюднили кілька нових записів перехоплень розмов командирів так званої "ДНР", на яких вони детально обговорюють перевезення зенітно-ракетної установки "Бук" по підконтрольній проросійським силам території у день, коли збили літак.