У Великобританії досліджують “колумбійський” штам ковіду

Наразі у країні відомо про 16 випадків зараження цим штамом.

У Великобританії виявили випадки зараження “колумбійською” мутацією коронавірусу B.1.621.

Про це повідомили у Британській службі охорони здоров’я.

Наразі відомо про 16 випадків зараження цим штамом, більшість з них пов’язані з міжнародними подорожами.

Наразі невідомо, чи новий штам викликає важкий перебіг хвороби або знижує ефективність існуючих вакцин.

Служба проводить лабораторні випробування, щоб краще зрозуміти вплив мутацій на поведінку вірусу.

Зазначено, що будуть вжиті всі необхідні заходи, зокрема відстеження контактів і цільове тестування.

Зараз у Великобританії майже 99% випадків ковіду – це штам Дельта.

ЗМІ інформують, що перший випадок зараження штамом B.1.621 був зареєстрований в Колумбії у січні, і з тих пір його зафіксували у 26 різних країнах і регіонах, але майже половина зареєстрованих випадків припадає на США, пише Європейська правда.

Нагадаємо, у Великій Британії скасували всі внутрішні обмеження через пандемію коронавірусу. Рішення почало діяти 19 липня.