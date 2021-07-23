У Євросоюзі схвалили Moderna для вакцинації дітей віком від 12 років

"Застосування вакцини Spikevax серед дітей з 12 до 17 років буде таким самим, як і для людей віком 18 і старших".

Вакцинація дітей від ковіду вже відбувається в Румунії

Європейське агентство лікарських засобів (EMA) схвалило застосування вакцини компанії Moderna від COVID-19 для підлітків віком 12-17 років.

"Застосування вакцини Spikevax серед дітей з 12 до 17 років буде таким самим, як і для людей віком 18 і старших", - йдеться в заяві європейського регулятора.

Щеплення від ковіду вакциною компанії Moderna роблять у два етапи з інтервалом у чотири тижні.

Раніше для підлітків у Європі схвалили застосування вакцини Pfizer / BioNTech.

Наприкінці червня Міністерство охорони здоров'я заявило, що найближчим часом в Україні можуть дозволити вакцинацію від коронавірусної хвороби неповнолітніх.

Під час п’ятої хвилі вакцинації від коронавірусу за рекомендаціями лікарів дозволять щепити дітей.