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У Євросоюзі схвалили Moderna для вакцинації дітей віком від 12 років

"Застосування вакцини Spikevax серед дітей з 12 до 17 років буде таким самим, як і для людей віком 18 і старших".

У Євросоюзі схвалили Moderna для вакцинації дітей віком від 12 років
Вакцинація дітей від ковіду вже відбувається в Румунії
Фото: EPA/UPG

Європейське агентство лікарських засобів (EMA) схвалило застосування вакцини компанії Moderna від COVID-19 для підлітків віком 12-17 років.

"Застосування вакцини Spikevax серед дітей з 12 до 17 років буде таким самим, як і для людей віком 18 і старших", - йдеться в заяві європейського регулятора.

Щеплення від ковіду вакциною компанії Moderna роблять у два етапи з інтервалом у чотири тижні.

Раніше для підлітків у Європі схвалили застосування вакцини Pfizer / BioNTech.

Наприкінці червня Міністерство охорони здоров'я заявило, що найближчим часом в Україні можуть дозволити вакцинацію від коронавірусної хвороби неповнолітніх.

Під час п’ятої хвилі вакцинації від коронавірусу за рекомендаціями лікарів дозволять щепити дітей.

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