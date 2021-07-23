Головний санлікар назвав неминучим повернення до "червоної" зони

"До "червоної" зони, я впевнений, точно повернемося, це питання часу".

Головний санітарний лікар Ігор Кузін попередив, що через новий дельта-варіант коронавірусу в Україні знову доведеться вводити локдауни.

"До "червоної" зони, я впевнений, точно повернемося, це питання часу", - сказав він у п'ятницю в ефірі "1+1".

"Ковід не зникає. Україна реєструє на своїй території штам дельта. Вже майже сто країн звітує, що дельта-штам викликає великий і дуже великі спалахи", - додав Кузін.

Зараз вся територія України знаходиться в "зеленій" зоні, адаптивний карантин діє до 31 серпня.

Він порадив усім, хто досі не отримав безкоштовне щеплення від коронавірусу, зробити це якомога швидше, щоб на осінь мати захист від тяжкого перебігу коронавірусної хвороби.

"Україна офіційно відкрила п'ятий етап вакцинальної кампанії. По суті, це означає, що вакцина доступна кожному [повнолітньому] громадянину України. Було прийнято рішення про максимальне відкриття усіх трьох тисяч пунктів щеплень. Вакцина буде доступна для кожного громадянина, тому що вона буде знаходитися в найближчій амбулаторії чи найближчій поліклініці", - сказав Кузін.

Нагадаємо, раніше Кузін казав, що четверта хвиля коронавірусної хвороби не буде катастрофічною. Завдяки тому, що частина людей уже перехворіла і має імунітет, а частина була чи ще буде вакцинована, наступний спалах має бути нижчим, ніж попередні.