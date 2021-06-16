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Кабмін зняв обмеження на кількість відвідувачів для кінозалів, театрів і церков

Залишається в силі тільки вимога носити маски.

Кабмін зняв обмеження на кількість відвідувачів для кінозалів, театрів і церков
Фото: Макс Требухов

Кабінет міністрів під час засідання 16 червня пом'якшив карантинні обмеження, дозволивши проводити масові заходи без обмеження дистанції між присутніми.

Про це повідомив міністр культури та інформації Олександр Ткаченко.

"Тепер проведення масових заходів (культурних, розважальних, релігійних, рекламних тощо) в приміщеннях дозволяється з 100% наповненням. Без обмеження дистанції між присутніми. Проте учасники та організатори заходів мають використовувати захисні маски або респіратори. Якщо ж всі присутні мають негативні результати тесту на COVID-19, який зроблений не більше як за 72 години, чи документ повного курсу вакцинації – обмеження вище не застосовуються", - розказав міністр.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів на цьому ж засіданні продовжив дію карантину до 31 серпня.

В Національній академії наук України побоюються, що в Україну до кінця літа перейде спалах ковіду з Росії, викликаний дельта-штамом коронавірусу.

Про штам коронавірусу Дельта відомо, що він у 1,6 раза заразніший, ніж штам Альфа (вперше знайдений у Великій Британії), у 2,26 раза частіше призводить до госпіталізації та у 1,45 раза частіше – до реанімації.

У РФ частка поширення цього штаму коронавірусу оцінюється у чверть від усієї захворюваності, зазначають у НАНУ.

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