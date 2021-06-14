Берлінський філармонійний оркестр відсвяткує 140-річний ювілей виступом в Одесі

Європейський концерт до дня народження Берлінського філармонійного оркестру - традиція, яка була заснована в 1991 році.

Фото: br-klassik.de Берлінський філармонійний оркестр

Берлінський філармонійний оркестр відсвяткує свій 140-річний ювілей на сцені Одеської національної опери.

Про це повідомили у Міністерстві культури та інформаційної політики України.

Концерт відкриє рапсодія "Тарас Бульба" чеського композитора Леоша Яначека. Крім цього, у програмі уривки з симфонічних поем Ріхарда Штрауса "Дон Жуан" та "Веселі витівки Тіля Уленшпігеля", а також увертюра з опери "Сивільський цирюльнік" Джоаккіно Россіні.

"Берлінський філармонійний оркестр сам виступив ініціатором приїзду до Одеси, до міста, де свого часу під керівництвом Петра Столярського зародилася одна з найвідоміших скрипкових шкіл світу. За значенням цей концерт для України сміливо можна назвати подією століття, яка стане яскравим акцентом не тільки в історичному та мистецькому значенні, приверне до України і зокрема до Одеси увагу цілого світу, але і надасть особливі шанси для розвитку дипломатичних зв’язків та кооперації нового високого міжнародного рівня", - сказано в повідомленні.

Організаторами події з українського боку стануть ГО "Інститут Розвитку Одеси" у співпартнерстві з Міністерством культури та інформаційної політики, Одеським національним академічним театром опери та балету та Державним агентством України з питань мистецтв та мистецької освіти. Головним спонсором ГО "Інститут Розвитку Одеси", що заснована сім'єю Вадима Мороховського, стане ПАТ "БАНК ВОСТОК".

Європейський концерт до дня народження Берлінського філармонійного оркестру - традиція, яка була заснована в 1991 році і якою оркестр декларує свою позицію культурного посла світу заради цінностей мистецького та міжнародного об‘єднання.

"Своєю музичною діяльністю ми хочемо підкреслити культурні особливості нової реорганізованої Європи", - сказано у заяві Берлінської філармонії.

У складі оркестру близько 100 музикантів під керівництвом головного диригента та художнього керівника Кирила Петренка. Оркестр виконає концертну програму, яка транслюватиметься в живому часі зі сцени Одеської національної опери не лише Першим німецьким державним каналом телебачення, а й міжнародними медіа-партнерами на цілий світ.

За попередні роки Берлінський філармонійний оркестр вже відвідав з Європейським концертом Великобританію, Іспанію, Францію, Грецію, Чехію, Польщу, Росію, Італію, Швецію, Туреччину, Португалію, Угорщину та Австрію.

Берлінський філармонійний оркестр, який вважається найвідомішим і найкращим симфонічним оркестром у світі, засновано 1882 року. Діяльність оркестру фінансується містом Берлін разом з Deutsche Bank. Колектив - багаторазовий лауреат премій Греммі, Грамофон, ЕХО та інших музичних нагород.