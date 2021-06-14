Помер хореограф Григорій Чапкіс

Він пішов з життя у віці 91 року.

У Києві в неділю, 13 червня, помер відомий український хореограф, народний артист України Григорій Чапкіс.

Про це повідомив його син Григорій.

"Спочивай з миром, тато, Григорій Миколайович Чапкіс. Легенда ніколи не вмирає", - йдеться в повідомленні сина Чапкіса в Facebook.

Чапкіс помер у лікарні через загострення важкої хвороби та ускладнень після коронавірусу.

Узимку хореограф кілька разів потрапляв до реанімації через двостороннє запалення легень, яке йому діагностували ще у грудні 2020 року.

Григорій Чапкіс народився 24 лютого 1930 року в Кишиневі. Почав танцювати в десять років. Виступав у ансамблі танцю під керуванням Павла Вірського. Згодом відкрив власну школу танців, був членом журі танцювальних шоу. Автор книжки "Любов і танець – секрети довголіття".

У лютому 2020-го президент Володимир Зеленський нагородив Григорія Чапкіса орденом князя Ярослава Мудрого 5-го ступеня.