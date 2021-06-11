Венеційська бієнале оголосила назву і теми наступної виставки

Виставка запланована на квітень-листопад 2022 року. Вона мала відбутися цьогоріч, але була перенесена через коронавірус.

Президент Венеційської бієнале Роберто Чікутто і художня директорка Сесілія Алемані оголосили назву і тему наступної виставки сучасного мистецтва, запланованої на 23 квітня - 27 листопада 2022 року.

Назвою 59-го бієнале обрали "Молоко снів", пише Artforum. Це назва дитячої книги 1950 року сюрреалістичної художниці Леонори Керрінгтон.

Алемані відзначила, що художниця в цій книзі "описує чарівний світ, життя в якому постійно переосмислюється через призму уяви, де кожен може змінитися, перетворитися, стати кимось та чимось іншим". Художня директорка обіцяє, що виставка "відправить нас в подорож через метаморфози тіла і визначення людяності".

Фото: The Times "Молоко снів" Керрінгтон

У центрі уваги бієнале будуть три теми:

зображення тіл та їх метаморфози;

відносини людей і технологій;

зв'язок між тілами та Землею.

За словами Алемані, концепція виставки виникла на основі розмов, які вона вела з художниками з момента призначення кураторкою Бієнале в січні 2020. Під час бесід виникали питання: "Як змінюється визначення людини? Що складає життя і що відрізняє тварин, рослини, людей від інших? Які наші обов'язки щодо планети, інших людей та різноманітних організмів, з якими ми живемо?".

Алмені визнає "розірваний світ", в якому планується виставка, але обіцяє, що вона буде оптимістичною.

Нагадаємо, що 59-а Венеційська бієнале була відкладена через коронавірус, тож замість поточного року її планують провести у 2022. Венеційська бієнале - одна з провідних виставок сучасного мистецтва, що проходить кожні два непарні роки у Венеції, Італія.

Нещодавно конкурсна комісія обрала мистецькі проєкти до наступного етапу відбору куратора національного культурного проєкту для представлення України на 59-ій Венеційській Бієнале.

22 червня відбудеться наступне засідання конкурсної комісії, на якому експерти шляхом рейтингового голосування визначать національний культурний проєкт для представлення України на Бієнале у 2022 році.