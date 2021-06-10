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Кабмін пропонує підвищити штрафи за "піратство"

Уряд на засіданні погодив законопроєкт про підсилення відповідальності за порушення авторських і суміжних прав. 

Кабмін пропонує підвищити штрафи за "піратство"
Фото: Newsru.com

Кабмін погодив законопроєкт про посилення адміністративної і кримінальної відповідальності за порушення авторських і суміжних прав. Законопроєкт схвалили 9 червня на засіданні уряду, потім його мають розглянути у Верховній Раді.

Законопроєкт передбачає також конкретизацію кримінальної відповідальності за різні способи фінансування піратства, повідомили у пресслужбі Мінекономіки.

"Зокрема, документом пропонується у законодавстві про адміністративну відповідальність за порушення авторського права і суміжних прав визначити санкцію як штраф від п’ятдесяти (850 грн) до трьохсот (5100 грн) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією незаконно виготовленої продукції та обладнання і матеріалів, які призначені для її виготовлення, а в частині кримінальної відповідальності за відповідні порушення - визначити санкцію як штраф від трьохсот (5 100 грн) до тисячі (17 000 грн) НМД, або виправні роботи на строк до двох років, або позбавлення волі на той самий строк", - йдеться у повдіомленні. 

Нині в Кримінальному кодексі незаконне відтворення і розповсюдження творів за умови завдання значної матеріальної шкоди карається штрафом від 3400 до 17 000 гривень, або виправними рботами чи позбавленням волі на строк до двох років. 

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