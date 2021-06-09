Ще один член Наглядової ради УКФ склав повноваження

Ще один член Наглядової ради Українського культурного фонду, Артемій Сурін, склав повноваження. Він зазначив, всі скандальні рішення НР треба скасувати.

Про це він повідомив у фейсбуці.

Сурін був делегований у Наглядову раду за квотою президента. Зазначимо, НР УКФ складається з дев'ятьох членів: двох обирає президент, двох – Міністерство культури та інформаційної політики, двоє призначаються від закладів культури, двоє – від громадських об’єднань і голови фонду (його призначають наказом міністра культури).

Сурін – мандрівник, засновник ініціативи "One Life". У своєму фейсбуці він пише, що долучився до Наглядової ради, "тому що сам займаюся сферою креативних індустрій та туризму. Тому що вже на протязі трьох років я пишу та кричу усюди - Україна має розвивати свій туристичний, культурний та іміджевий потенціал у світі. Саме напрямком внутрішнього та в'їзного культурного туризму планую опікуватися та надавати свою експертизу в УКФ".

Нагадаємо, раніше про вихід з НР УКФ вже заявили голова НР Лариса Мудрак та Катерина Чуєва.