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Підписувати наказ про призначення Гончарук директором Довженко-центру заборонив суд, – Ткаченко

Олена Гончарук перемогла у відборі ще 15 квітня. 

Підписувати наказ про призначення Гончарук директором Довженко-центру заборонив суд, – Ткаченко
Ірина Гончарук
Фото: UA tv

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко не зміг підписати наказ про призначення переможниці конкурсу на посаду директора Національного центру Довженка Олени Гончарук через заборону суду.

Про це він повідомив на пресконференції у відповідь на запитання кореспондента LB.ua. 

"Стосовно центру Довженка ми отримали ухвалу суду, яка забороняє мені підписувати контракт з Гончарук, але я призначив її виконувачкою обов'язків", - повідомив Ткаченко.

Стосовно переможців інших конкурсів він додав, що директор Українського культурного фонду поки не призначений, адже ще триває процедура його перевірки. Ткаченко заявив, що зараз відновлені практично всі конкурси на посади, які були призупинені через карантин. 

"Через пандемію деякі були призупинені, це не питання небажання. Інституції, в яких закінчується термін (перебування на посадах. - Ред.), їх більше 20, то я за те, щоб конкурси були оголошені вчасно і проведені", - додав міністр.

Нагадаємо, що 15 квітня завершився конкурс на посаду генерального директора Державного підприємства "Національний центр Олександра Довженка". Переможницею стала Олена Гончарук, її кандидатуру висував колектив центру.

Загалом було шість кандидатів, екскерівник Довженко-центру Ігор Козленко перед конкурсом сказав, що участі в ньому не братиме.

Один з учасників конкурсу, Олексій Душутін, після відбору поскаржився на дискримінацію. В листі Ткаченку він заявив, що просить скасувати результати конкурсу та "невідкладно заслухати програму розвитку кандидата за його особистої присутності" та "провести повторне голосування з визначення переможця конкурсу".

Міністр культури вважає претензії Душутіна "справедливими" і просить членів конкурсної комісії бути "об'єктивними". Ткаченко просить провести ще один конкурс. Голова конкурсної комісії Ірина Подоляк зазначила, що підстав для перегляду результатів конкурсу немає, він відбувся у повній відповідності до законодавства. 

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